Лук, теннисный мяч и разрыхлитель: немецкие лайфхаки, облегчающие жизнь автомобилистов

Существует так много лайфхаков для автолюбителей, что их уже сложно перечислить. Многие из них звучат и выглядят очень странно, однако по делу оказываются очень полезными и практичными. Уход за автомобилем – задача не из легких, ведь необходимо регулярно следить за чистотой кузова и салона, проверять исправность всех элементов. Чтобы облегчить жизнь водителя и сделать эти процессы более приятными, в сети регулярно излагают советы, которые могли бы пригодиться.

Немецкий портал Mobile.de также поделился полезными, хоть и на первый взгляд странными, лайфхаками, которые вы можете брать за заметку. Даже если вы сомневаетесь в действенности этих методов, уделите им пару минут своего времени и попробуйте. Возможно, именно этот совет облегчит вашу водительскую жизнь.

Лук для окон

Вам не нужно покупать дополнительные дорогостоящие средства для чистки грязных окон автомобиля. Лук – старинное домашнее средство для мытья окон. Они содержат аминокислоты, которые помогают избавиться от загрязнений.

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Сначала брызните водой на стекло, которое вы хотите очистить. Затем разрежьте лук пополам и натрите срезом одной половинки поверхность стекла. Затем снова очистите стекло водой с небольшим количеством моющего средства и протрите досуха микрофиброй.

Носки на зеркалах

Вам надоело, что зимой всегда замерзает стекло на боковых зеркалах? А может, ваша машина не оснащена их подогревом или эта функция оказалась неисправна? Используйте большие носки. Да, вам не послышалось. Попытайтесь натянуть за боковое зеркало носок, если знаете, что ночью будет снежить. Утром просто сможете снять кучу снега вместе с носком и не придется очищать заснеженное и покрытое льдом стекло. Важно выбрать размер носка таким образом, чтобы он легко натягивался на зеркало, однако не взлетал от порывов ветра. Тогда, даже если ночью растаявший снег пропитает носок, а затем замерзнет, вы сможете легко его снять.

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Кошачий туалет в салоне

Быстро запотевают окна зимой? Это связано с влажностью, которую вы и ваши пассажиры приносите при посадке в автомобиль. Вы можете импровизировать осушитель воздуха с помощью домашних средств. Просто насыпьте соль, рис или кошачий наполнитель для туалета в не опрокидывающийся контейнер и оставьте его внутри на ночь. Основная влага соберется в емкости, а стекло будет чистым и сухим.

Парковка с теннисным мячом

Если вы не можете оценить пространство перед (или сзади) своего автомобиля в вашем гараже, вам помогут шнурок и теннисный мяч. Вы подвешиваете шнурок к потолку за несколько сантиметров перед стеной и крепите теннисный мяч на высоте своего номерного знака. Или теннисный мяч подвешивается таким образом, что он касается заднего/переднего стекла непосредственно перед тем, как эта часть доедет до нужной парковочной точки.

Как только вы прикасаетесь к мячу машиной, конструкция движется. Как только оно шатнется, нужно остановиться. Все это работает даже при отключении электроэнергии.

Разрыхлитель для чистых дисков

Разрыхлитель можно найти практически на любой кухне или приобрести в магазине за очень малую сумму. Однако на этот раз они нужны вам не для того, чтобы испечь торт, а для того, чтобы ваши алюминиевые диски снова засияли.

Смешанный с теплой водой и щепоткой моющего средства, разрыхлитель способен творить чудеса. Важно: используйте мягкую ткань, чтобы нанести смесь на алюминий. Через несколько минут выдержки можно легко стереть загрязнение.

Возобновите работу старых стеклоочистителей

Через несколько месяцев использование щетки стеклоочистителя затвердевают и стеклоочистители постепенно теряют очистительную способность. Срок службы можно значительно продлить при помощи обычного приема. Сняв щетки стеклоочистителя, сбрызните их спиртом. Затем очистите их мягкой тканью из микрофибры. Если потом сбрызнуть стеклоочистители силиконовым спреем, они снова будут работать как новые.

Напомним, UAportal рассказал о 6 полезных вещах, которые должны быть в каждом автомобиле для комфортного передвижения.

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