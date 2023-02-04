Цибуля, тенісний м'яч та розпушувач: німецькі лайфхаки, які полегшують життя автомобілістів

Існує так багато лайфхаків для автолюбителів, що їх вже важко перелічити. Багато з них звучать і виглядають дуже дивно, проте у справі виявляються дуже корисними та практичними. Догляд за автомобілем – задача не з легких, адже необхідно регулярно слідкувати за чистотою кузова та салону, перевіряти справність всіх елементів. Щоб полегшити життя водія та зробити ці процеси більш приємними, у мережі регулярно викладають поради, які б могли стати у нагоді.

Німецький портал Mobile.de також поділився корисними, хоча й на перший погляд дивними, лайфхаками, які ви можете брати за замітку. Навіть, якщо ви сумніваєтеся в дієвості цих методів, приділіть їм пару хвилин свого часу і спробуйте. Можливо саме ця порада полегшить ваше водійське життя.

Цибуля для вікон

Вам не потрібно купувати додаткові дорогі засоби для чищення брудних вікон автомобіля . Цибуля — старовинний домашній засіб для миття вікон. Вони містять амінокислоти, які допомагають позбутися від забруднень.

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Спочатку бризніть водою на скло, яке ви хочете очистити. Потім розріжте цибулю навпіл і натріть зрізом однієї половинки поверхню скла. Потім знову очистіть скло водою з невеликою кількістю мийного засобу та витріть насухо мікрофіброю.

Шкарпетки на дзеркалах

Вам набридло, що взимку завжди замерзає скло на бокових дзеркалах? А може ваша машина не оснащена їх підігрівом чи ця функція виявилась несправна? Використайте великі шкарпетки. Так, вам не почулося. Спробуйте натягнути за бокове дзеркало шкарпетку, якщо знаєте, що вночі сніжитиме. Зранку просто зможете зняти купу снігу разом із шкарпеткою і не доведеться очищати засніжене та покрите льодом скло. Важливо обрати розмір шкарпетки таким чином, щоб вона легко натягувалась на дзеркало, проте не злітала від поривів вітру. Тоді, навіть якщо вночі розталий сніг просочить шкарпетку, а потім замерзне, ви зможете легко її зняти.

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Котячий туалет в салоні

Швидко запотівають вікна взимку? Це пов’язано з вологістю, яку ви та ваші пасажири приносите під час посадки в автомобіль. Ви можете імпровізувати осушувач повітря за допомогою домашніх засобів. Просто насипте сіль, рис або котячий наповнювач для туалету в контейнер, який не перекидається, і залиште його всередині на ніч. Основна волога збереться в ємності, а скло буде чистим та сухим.

Паркування з тенісним м'ячем

Якщо ви не можете оцінити простір перед (або позаду) свого автомобіля у вашому гаражі, вам допоможуть шнурок і тенісний м’яч. Ви підвішуєте шнурок до стелі за кілька сантиметрів перед стіною і кріпите тенісний м’яч на висоті свого номерного знака. Або тенісний м’яч підвішується таким чином, що він торкається заднього/переднього скла безпосередньо перед тим, як ця частина доїде до необхідної точки для паркування.

Як тільки ви торкаєтеся м'яча машиною, конструкція рухається. Як тільки воно хитнеться, треба зупинитися. Все це працює навіть у разі відключення електроенергії.

Розпушувач для чистих дисків

Розпушувач можна знайти практично на будь-якій кухні або придбати в магазині за дуже малу суму. Однак цього разу вони потрібні вам не для того, щоб спекти торт, а для того, щоб ваші алюмінієві диски знову засяяли.

Змішаний з теплою водою та дрібкою миючого засобу, розпушувач здатен творити чудеса. Важливо: використовуйте м’яку тканину, щоб нанести суміш на алюміній. Через кілька хвилин витримки можна легко стерти забруднення.

Відновіть роботу старих склоочисників

Через кілька місяців використання щітки склоочисника твердіють, і склоочисники поступово втрачають очисну здатність. Термін служби можна істотно продовжити за допомогою простого прийому. Знявши щітки склоочисника, збризніть їх спиртом. Потім очистіть їх м’якою тканиною з мікрофібри. Якщо потім скропити склоочисники силіконовим спреєм, вони знову працюватимуть як нові.

Нагадаємо, UAportal розповів про 6 корисних речей, які мають бути в кожному автомобілі для комфортного пересування.

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