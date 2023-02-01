Как заправляться реже: 6 эффективных лайфхаков, которые помогут экономить горючее

Уже давно известно, что от манеры езды зависит удастся ли сэкономить расход бензина. На том же автомобиле может быть совершенно разный расход. Конечно, чем короче отрезок пути, тем меньше мы должны тратить горючее. Но это не всегда так. Отрезок пути может быть и больше, например, маршрут лежит по городу, где пробки, светофоры, участки, где нужно перегазовать, постоянный старт-стоп, двигатель работает на повышенных оборотах – в таком режиме большой расход. А если у вас автоматическая трансмиссия и устареющий двигатель, расход будет космический.

Для того чтобы ваши поездки были эффективными, а кошелек не опустошался с космической скоростью, UAportal собрал лучшие лайфхаки, которые помогут водителям заправляться реже, экономя топливо.

Стиль вождения

Как уже упоминалось выше, "правильная" езда влияет на экономию. Значит, необходимо плавно разгоняться и поддерживать оптимальную скорость для своего автомобиля. Высокие скорости и резкие ускорения – не вариант. Не нажимайте педаль газа. Каждый раз, когда вы это делаете, расход топлива увеличивается в десятки раз. Оптимальное количество оборотов 2-2,5 тыс.

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Короткие поездки на непрогретом двигателе тоже увеличивают расход топлива, поэтому, если вам нужно проехать небольшое расстояние, рассмотрите, как вариант – пройтись пешком. И для здоровья полезно, и меньше используете бензин.

Качественное горючее, талоны и скидки

Не следует экономить на бензине или дизельном топливе за счет его качества. Заправляйтесь лучше в сети станций, где вам предлагают сертификаты качества. Важно также октановое число, которое в разных марках бензина отличается. Поэтому, заливая 92-й вместо 95-го, вы можете, не сэкономить, а наоборот, увеличить расход на 20-30%.

Экономить на знакомых заправках (или сети) тоже можно, если есть сертификаты, дисконтные карты за заливку полного бака. Еще вариант – покупать по предоплате большие партии, если есть где хранить горючее.

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Своевременный техосмотр

Поддерживать автомобиль в исправном состоянии важно, поскольку это не только продление его службы, но и снижение расхода топлива. Например, если воздушный фильтр неподходящий или он забит – двигатель должен преодолевать дополнительное сопротивление. Также следите за развалом-схождением, свечами, состоянием двигателя и тормозной системой.

Сниженное аэродинамическое сопротивление и лишний вес

Лишний груз в багажнике, на крыше и в салоне увеличивают нагрузку на двигатель, соответственно, и расход топлива будет больше. Чем выше коэффициент аэродинамического сопротивления, тем больше расход топлива. На этот показатель оказывают влияние форма автомобиля и открытые окна во время движения.

Давление в шинах

Исследования показывают, что понижение давления во всех 4-х шинах всего на 0,1 атмосферы увеличивает расход бензина на 2-3%. Поэтому важно постоянно следить за давлением. Перекачивать шины не стоит, а лучше ориентироваться на верхнюю планку, что указал производитель авто.

Отключение дополнительных приборов

Если позволяет погода – лучше не использовать кондиционер, отопитель и обогрев заднего стекла. А еще обратите внимание на своевременное отключение фар, так как лампы повышенной мощности дополнительно нагружают генератор, а он в свою очередь увеличивает расход топлива.

Напомним, если вы запланировали поездку за город или вам необходимо отправиться в командировку, обязательно подумайте об этих технических моментах. К тому же, в автомобиле должно быть несколько обязательных вещей.

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