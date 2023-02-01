Як заправлятися рідше: 6 ефективних лайфхаків, які допоможуть економити пальне

Вже давно відомо, що від манери їзди залежить чи вдасться заощадити витрати бензину. На тому самому автомобілі може бути зовсім різна витрата. Звичайно, що чим коротший відрізок шляху, тим менше ми повинні витрачати пального. Але це не завжди так. Відрізок шляху може бути й більшим, наприклад, маршрут лежить по місту, де пробки, світлофори, ділянки, де потрібно перегазувати, постійний старт-стоп, двигун працює на підвищених оборотах – у такому режимі велика витрата. А якщо у вас автоматична трансмісія та двигун, що застаріває, витрата буде космічна.

Для того, щоб ваші поїздки були ефективними, а гаманець не спустошувався з космічною швидкістю, UAportal зібрав кращі лайфхаки, які допоможуть водіям заправлятися рідше, економлячи пальне.

Стиль водіння

Як вже згадувалося вище, "правильна" їзда впливає на економію. Значить необхідно плавно розганятися і підтримувати оптимальну швидкість для свого автомобіля. Високі швидкості і різкі прискорення – не варіант. Не натискайте різко педаль газу. Кожен раз, коли ви це робите, витрата палива збільшується в десятки разів. Оптимальна кількість оборотів 2-2,5 тис.

Відео дня

Короткі поїздки на непрогрітому двигуні теж збільшують витрату палива, тому, якщо вам потрібно проїхати невелику відстань, розгляньте, як варіант – пройтися пішки. І для здоров’я корисно, і менше використаєте бензину.

Якісне пальне, талони і знижки

Не варто економити на бензині або дизельному паливі за рахунок його якості. Заправлятися краще в мережі станцій, де вам пропонують сертифікати якості. Важливо також октанове число, яке в різних марках бензину відрізняється. Тому, заливаючи 92-й замість 95-го ви можете, не зекономити, а навпаки, збільшити витрату на 20-30%.

Заощадити на знайомих заправках (або мережі) теж можна, якщо є сертифікати, дисконтні карти за заливку повного бака. Ще варіант – купувати за передоплатою великі партії, якщо є де зберігати пальне.

Читайте також: Що означають літери на номерах авто та як розпізнати позначки регіонів України

Своєчасний техогляд

Підтримувати автомобіль у справному стані важливо, оскільки це не тільки продовження його служби, а й зниження витрат пального. Наприклад, якщо повітряний фільтр невідповідний або він забитий – двигун повинен долати додатковий опір. Також слідкуйте за розвалом-сходження, свічками, станом двигуна та гальмівної системи.

Знижений аеродинамічний опір і зайва вага

Зайвий вантаж в багажнику, на даху і в салоні збільшують навантаження на двигун, відповідно, і витрата палива буде більшою. Чим вищий коефіцієнт аеродинамічного опору, тим більше витрата палива. На цей показник впливають форма автомобіля та відкриті вікна під час руху.

Тиск у шинах

Дослідження показують, що зниження тиску у всіх 4-х шинах всього на 0,1 атмосфери збільшує витрату бензину на 2-3%. Тому, важливо постійно стежити за тиском. Перекачувати шини не варто, а краще орієнтуватися на верхню планку, що зазначив виробник авто.

Відключення додаткових приладів

Якщо дозволяє погода – краще не використовувати кондиціонер, обігрівач та обігрів заднього скла. А ще зверніть увагу на своєчасне відключення фар, оскільки лампи підвищеної потужності додатково навантажують генератор, а він в свою чергу збільшує витрату пального.

Нагадаємо, якщо ви запланували поїздку за місто або вам необхідно відправитися у відрядження, обов'язково подумайте про ці технічні моменти. До того ж, в автомобілі мають бути декілька обов'язкових речей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!