Стукіт в автомобілі: 8 звуків несправного авто, які варто знати кожному водієві

Кожен водій слідкує за своїм авто і чудово знає, що варто регулярно відслідковувати несправності та реагувати на помилки, що висвічуються на панелі керування. Проте, далеко не завжди поломка видима і перші її "симптоми" можна розпізнати по звуку. Це здається складною задачею для новачків, а іноді і для досвідчених водіїв. Але сьогодні UAportal розповість про 8 звуків несправностей в авто, які необхідно знати кожному водієві.

1. Звук, що чавкає, що доноситься з боку передніх або задніх коліс, праворуч або зліва. Одночасно машину може почати трохи водити з боку на бік. Якщо ви це почули – одне з ваших коліс проколоте. Їхати далі не можна. В іншому випадку ви можете втратити шину, а то й диск. Потрібно домкратити автомобіль та встановлювати запаску. Якщо навички дозволяють і невеликий прокол, можна провести ремонт на місці.

Відео дня

2. Металевий звук, що виходить з боку одного з коліс із частотою, що змінюється в залежності від швидкості руху. З великим ступенем ймовірності нагадують про себе ослаблені колісні болти або гайки (залежно від моделі автомобіля). Колесо може відвалитися і поїхати далеко-далеко. Потрібно негайно зупинитися та перевірити кріплення коліс. Не виключено, що на момент виявлення несправності окремі болти чи гайки можуть загубитися. Затягніть міцніше, що залишилися, і на малій швидкості вирушайте в найближчу майстерню або магазин запчастин, а ще краще – викликайте евакуатор. Важливо пам’ятати, що їзда навіть за відсутності навіть одного болта заборонена.

Якщо їхати акуратно (не швидко і об'їжджаючи ями), то можна дістатися найближчого магазину запчастин або шиномонтажу без втрати колеса. Але за умови, що хоча б три болти кріплення на колесі є. Якщо в ступиці передбачено п'ять кріплень і два болти втрачено, простежте, щоб отвори, що звільнилися, не розташовувалися по сусідству. А краще запозичити болт з іншого колеса, щоб у результаті кожному колесі не вистачало по одному болту. Але це тимчасовий захід, який дозволить вам дістатися цивілізації та усунути проблему.

Читайте також: Навіщо водіям цибуля, тенісний м'яч та розпушувач? Ці лайфхаки стануть у нагоді

3. Хрускіт при торканні з місця при вивернутому вправо або вліво рульовому колесі. Ця несправність зустрічається тільки на передньопривідних автомобілях – застукав шарнір рівних кутових швидкостей – в народі "граната". Нетривала їзда на такому автомобілі можлива, але з поїздкою до техцентру краще не тягнути, поки вузол зовсім не вийшов з ладу.

4. У повно- та задньопривідних автомобілів свої особливості. Дзвінкий стукіт під днищем – потрібна заміна хрестовини карданного валу. Стук може з'являтися на початку руху, перемиканні передач або різкому розгоні, він може також супроводжуватися вібрацією машини під час руху у певному діапазоні швидкостей. Без підйомника та сервісу тут не обійтися. Кардан, що відірвався на швидкості, здатний перевернути автомобіль. При самостійній діагностиці майте на увазі, що частіше зношується задня хрестовина карданного валу, яка кріпиться до фланця провідної шестерні головної передачі.

5. Будь-які стуки в передній частині автомобіля, що особливо віддаються в кермо, небезпечні. Це можуть бути люфти в рульовій рейці та наконечниках рульових тяг, ослаблені кріплення. Все, що пов'язане з кермовим управлінням, має працювати бездоганно. Наслідки несправностей деталей кермового керування можуть бути трагічними. Уявіть, що в якийсь момент автомобіль перестає слухатися керма. А якщо це відбувається на високій швидкості? Терміново на діагностику!

6. Стуки в передній нижній частині автомобіля, що виникають при проїзді нерівностей. Звичайно, це можуть бути амортизатори, але можуть і кульові опори підвіски. Кульова опора несе на собі всю вагу автомобіля. Коли застукає кульова опора, а ця деталь найбільше страждає від бездоріжжя, потрібно їхати в сервіс негайно.

7. Стук низького тону, що раптово з'явився, в нижній частині двигуна і помітно посилюється під навантаженням і при збільшенні оборотів двигуна. За ним може ховатися стукіт корінних підшипників. Зустрічається на сильно зношених двигунах. Часто його поява супроводжується падінням тиску олії (загоряється сигналізатор аварійного тиску олії). Причиною може стати їзда на перегрітому моторі . На такому двигуні далі їхати небезпечно. Потрібно викликати евакуатор.

8. Ритмічний, дзвінкий, металевий звук середнього тону несподівано з'являється в середній частині блоку циліндрів. Може бути викликаний шатунними підшипниками, що стукають. Якщо стукання значно зростає при збільшенні навантаження і супроводжується аварійним падінням тиску масла – глушіть двигун та шукайте евакуатор.

Нагадаємо, якщо вам набридло постійно витрачати купу грошей на бензин – дізнайтесь про ці 6 лайфхаків. UAportal зібрав кращі поради, які допоможуть водіям заправлятися рідше, економлячи пальне.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!