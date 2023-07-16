Названо 6 корисних лайфхаків для смартфона, які мало хто використовує

Попри те, що у вас може бути сучасний смартфон з великим набором функцій, ви можливо не використовуєте його повністю. Деякі інструменти можуть бути вам непотрібні, але також може бути так, що ви не знаєте всіх можливостей свого телефону.

Експерти поділилися цікавими лайфхаками для мобільних телефонів, які значно полегшать ваше повсякденне життя та допоможуть використовувати його на повну. Ваш смартфон може бути вашим помічником в навігації, допомагати не проспати на роботу завдяки гучному будильнику і служити довго, якщо ви проявите уважність.

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Корисні поради для активних користувачів смартфонів

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Покращення звуку під час запису відео: Закрийте мікрофон телефона, щоб зменшити зовнішній шум і зробити запис чіткішим. Наприклад, якщо ви закриєте мікрофон на концерті, ви зможете записати чистий звук виступу, а не перешкоди з боку глядачів; Підсилення звуку за допомогою склянки: Щоб зробити звук вашого телефона голоснішим, просто поставте його в порожню склянку або миску. Звук відбиватиметься від стінок, забезпечуючи більшу гучність; Використання порожньої пляшки для покращення освітлення ліхтарика: Цей лайфхак корисний для тих, хто любить походи та подорожі. Щоб отримати більше світла, поставте прозору пляшку з водою на екран вашого телефона (з екраном внизу). Спалах ліхтарика буде розсіюватися крізь прозору пляшку, забезпечуючи краще освітлення; Використання режиму польоту для швидкого заряджання: Якщо вам потрібно швидко зарядити телефон, ввімкніть режим польоту у налаштуваннях. Цей режим призупиняє підключення до мережі, що прискорює процес заряджання, оскільки акумулятор не витрачає енергію на підтримку зв'язку; Використання корисних додатків: Багато людей не знають, що їх телефони вже мають вбудовані корисні функції, такі як компас або додаток "Пульт" для керування побутовою технікою. Також ви можете встановити додатки, які дозволять використовувати телефон як сантиметр або вимірювач відстані; Активуйте екстрений дзвінок для екстрених ситуацій: Багато смартфонів мають функцію "Екстрена допомога" або "Екстрений дзвінок". Це дозволяє вам надсилати сигнали SOS за допомогою певної послідовності натискання кнопки живлення. Ця функція автоматично надсилає сигнал допомоги та ваше місцезнаходження контактам екстреної допомоги.

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