Названы 6 полезных лайфхаков для смартфона, которые мало кто использует

Несмотря на то, что у вас может быть современный смартфон с большим набором функций, вы, возможно, не используете его полностью. Некоторые инструменты могут быть не нужны, но также может быть так, что вы не знаете всех возможностей своего телефона.

Эксперты поделились интересными лайфхаками для мобильных телефонов, которые значительно облегчат вашу повседневную жизнь и помогут использовать ее по полной. Ваш смартфон может быть вашим помощником в навигации, помогать не проспать работу благодаря громкому будильнику и служить долго, если вы проявите внимательность.

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Полезные советы для активных пользователей смартфонов

Улучшение звука во время видеозаписи: Закройте микрофон телефона, чтобы уменьшить внешний шум и сделать запись более четкой. К примеру, если вы закроете микрофон на концерте, вы сможете записать чистый звук выступления, а не помехи со стороны зрителей; Усиление звука с помощью стакана: Чтобы сделать звук телефона громче, просто поставьте его в пустой стакан или миску. Звук будет отражаться от стен, обеспечивая большую громкость; Использование пустой бутылки для улучшения освещения фонарика: Этот лайфхак полезен для тех, кто любит поездки и путешествия. Чтобы получить больше света, установите прозрачную бутылку с водой на экран телефона (с экраном внизу). Вспышка фонарика будет рассеиваться сквозь прозрачную бутылку, обеспечивая лучшее освещение; Использование режима "Полет для быстрой зарядки": Если необходимо быстро зарядить телефон, включите режим полета в настройках. Этот режим приостанавливает подключение к сети, что ускоряет зарядку, так как аккумулятор не тратит энергию на поддержку связи; Использование полезных приложений Многие люди не знают, что их телефоны уже имеют встроенные полезные функции, такие как компас или приложение "Пульт" для управления бытовой техникой. Также вы можете установить приложения, позволяющие использовать телефон в качестве сантиметра или измерителя расстояния; Активируйте экстренный вызов для экстренных ситуаций: Многие смартфоны имеют функцию "Экстренная помощь" или "Экстренный вызов". Это позволяет отправлять сигналы SOS с помощью определенной последовательности нажатия кнопки питания. Эта функция автоматически посылает сигнал помощи и местоположение контактам экстренной помощи.

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