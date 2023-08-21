Названі 6 речей, які ніколи не слід чистити харчовою содою

Сода – незамінний помічник на кухні. Її не лише додають у тісто, а й використовують для чищення та дезінфекції поверхонь.

Однак деякі речі краще ніколи не чистити за використанням соди, інакше ви лише нашкодите їм. Як повідомляє журнал "Better Homes & Gardens", помірні абразивні властивості харчової соди роблять її не ідеальною для чищення матеріалів, схильних до подряпин.

"Харчова сода є м’яким абразивом, що робить її чудовою для обережного видалення плям із твердих поверхонь, але коли справа доходить до чищення матеріалів, схильних до подряпин, таких як скло, слід уникати харчової соди. Харчова сода може залишати мікроподряпини на дзеркалах і вікнах, створюючи тьмяний вигляд і завдаючи незворотної шкоди", – йдеться у публікації.

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Зазначається також, що сода – ворог для склокерамічної варильної панелі. Сода подряпає поверхню і пошкодить її.

Не можна чистити содою й посуд з позолотою – натомість вибирайте ніжні миючі засоби, такі як мило для посуду, неабразивні губки та тканини з мікрофібри, коли справа доходить до прання цих делікатних речей.

Оскільки сода є лужною речовиною, нею не варто чистити алюмінієві приладдя. Інакше це може призвести до окислення металу, змінивши колір його поверхні. Якщо ви хочете содою очистити алюмінієву каструлю, доведеться дуже швидко після чищення промити її водою, аби вона не почорніла.

Мармур і кварц також не люблять соду. Вона може спричинити подряпини та зношувати верхній захисний шар мармурових і кварцових поверхонь.

А ще сода – ворог дерев'яної підлоги та меблів. Чищення содою призведе до мікроподряпин на дерев’яній підлозі та меблях, стираючи герметик і надаючи дереву тьмяний вигляд.

Раніше хімік пояснив, чому не варто змішувати соду з оцтом для миття та чищення поверхонь.

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