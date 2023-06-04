Названі страви, які ніколи не варто готувати на антипригарній пательні

Антипригарні сковорідки користуються значною популярністю у тих, хто любить готувати. Цей "кухонний гаджет" відомий тим, що він дозволяє готувати з меншим використанням жиру або олії, оскільки їжа майже не прилипає до дна. Це робить процес готування більш здоровим, зменшує кількість жирів та калорій у стравах.

Антипригарні сковороди зазвичай мають гладку поверхню, що дозволяє легко перевертати та переміщувати їжу без прилипання. Вони також легкі у митті і мають добру теплопровідність, що сприяє рівномірному нагріванню страви.

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Важливо враховувати, що антипригарне покриття може бути досить вразливим до пошкоджень, тому варто уникати використання гострих кухонних інструментів, які можуть подряпати покриття.

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Однак, як з'ясувалося, деякі страви категорично не варто готувати на таких сковорідках. Наприклад, м'ясо. Деякі антипригарні покриття можуть не витримувати дуже високих температур, особливо під час сильного нагрівання. Це може призвести до пошкодження покриття та виділення шкідливих речовин. Отже, якщо вам треба приготувати м'ясо зі скоринкою, краще взяти чугунну сковорідку.

Кислі продукти, такі як помідори, цитрусові та вино, можуть зношувати антипригарне покриття сковороди, що з часом робить її менш ефективною та шкідливою.

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Деякі сковороди з антипригарним покриттям можна використовувати в духовці, і ви можете перевірити дно своєї сковороди або інструкції виробника, щоб дізнатися, чи це стосується вашої сковороди. Але більшість сковорідок з антипригарним покриттям не призначена для того, щоб витримувати високу температуру духовки.

Якщо ви хочете готувати страви на сковороді з антипригарним покриттям, важливо дотримуватися інструкцій виробника та використовувати приладдя з м'якими поверхнями, які не пошкодять покриття. Також слід уникати перегріву сковороди та використовувати помірний рівень нагріву.

Нагадаємо, ми вже писали про п'ять дієвих способів, щоб до сковорідки нічого не прилипало.

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