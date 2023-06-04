Названы блюда, которые никогда не стоит готовить на антипригарной сковороде

Антипригарные сковородки пользуются большой популярностью у тех, кто любит готовить. Этот "кухонный гаджет" известен тем, что он позволяет готовить с меньшим использованием жира или растительного масла, поскольку пища почти не прилипает ко дну. Это делает процесс приготовления более здоровым, уменьшает количество жиров и калорий в блюдах.

Антипригарные сковороды обычно имеют гладкую поверхность, что позволяет легко переворачивать и перемещать пищу без прилипания. Они также легки в мойке и обладают хорошей теплопроводностью, что способствует равномерному нагреву блюда.

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Важно учитывать, что антипригарное покрытие может быть достаточно уязвимым к повреждениям, поэтому следует избегать использования острых кухонных инструментов, которые могут поцарапать покрытие.

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Однако, как выяснилось, некоторые блюда не следует готовить на таких сковородках. К примеру, мясо. Некоторые антипригарные покрытия могут не выдерживать слишком высокие температуры, особенно во время сильного нагревания. Это может привести к повреждению покрытия и выделению вредных веществ. Итак, если вам нужно приготовить мясо с корочкой, лучше взять чугунную сковородку.

Кислые продукты, такие как помидоры, цитрусовые и вино могут изнашивать антипригарное покрытие сковороды, что со временем делает ее менее эффективной и вредной.

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Некоторые сковороды с антипригарным покрытием можно использовать в духовке, и вы можете проверить дно своей сковороды или инструкции изготовителя, чтобы узнать, касается ли это вашей сковороды. Но большинство сковородок с антипригарным покрытием не предназначено для того, чтобы выдерживать высокую температуру духовки.

Если вы хотите готовить блюда на сковороде с антипригарным покрытием, важно соблюдать инструкции производителя и использовать принадлежности с мягкими поверхностями, которые не повредят покрытие. Также следует избегать перегрева и использовать умеренный уровень нагрева.

Напомним, мы уже писали о пяти действенных способах, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

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