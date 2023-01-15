Названі категорії військовозобов'язаних українців, яких мобілізовуватимуть у 2023 році

Загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років в Україні триватиме до 19 лютого 2023 року. Однак є ймовірність, що її буде продовжено. Поки офіційного рішення щодо цього не оголошувалося.

Під час чергової хвилі мобілізації, яка триватиме до 19 грудня, до війська можуть призвати всіх військовозобов’язаних, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки або виключення з обліку, повідомляють "Факти ICTV".

Найперше, мобілізовуватимуть тих осіб, що мають військовий та бойовий досвід. Також до війська можуть потрапити ті, хто має певні спеціалізації, яких не вистачає на фронті. Перед тим, як піти на фронт, вони пройдуть обов'язкову підготовку.

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Раніше адвокат Іван Ліберман розповів, що таке четверта хвиля мобілізації та хто до неї може потрапити. За його словами, у першу хвилю до ЗСУ потрапив оперативний резерв. Це колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії. Переважно це ветерани АТО чи бійці ООС.

До другої хвилі потрапили колишні військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом та не потрапили до першої черги. Під час третього етапу у військо потрапив мобілізаційний резерв. Це – офіцери запасу та військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри університетів.

Четверта хвиля мобілізації — це так званий громадський резерв. Під час цього етапу призиваються усі громадяни України, які не мають обмежень за віком та станом здоров’я. За словами Лібермана, четверта хвиля мобілізації виникає з метою доукомплектування війська.

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