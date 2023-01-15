Названы категории военнообязанных украинцев, кого будут мобилизировать в 2023 году

Общая мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в Украине продлится до 19 февраля 2023 года. Однако есть вероятность, что она будет продолжена. Пока официальное решение по этому поводу не объявлялось.

Во время очередной волны мобилизации, которая продлится до 19 декабря, в армию могут призвать всех военнообязанных, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения из учета, сообщают "Факты ICTV".

В первую очередь, будут мобилизовать тех лиц, которые имеют военный и боевой опыт. Также в армию могут попасть те, кто имеет определенные специализации, которых не хватает на фронте. Перед тем как уйти на фронт, они пройдут обязательную подготовку.

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Ранее адвокат Иван Либерман рассказал, что такое четвертая волна мобилизации и кто в нее может попасть. По его словам, в первую волну в ВСУ попал оперативный резерв. Это бывшие военнослужащие младше 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии. В основном это ветераны АТО или бойцы ООС.

Ко второй волне попали бывшие военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту и не попали в первую очередь. Во время третьего этапа в армию попал мобилизационный резерв. Это офицеры запаса и военнообязанные, которые окончили военные кафедры университетов.

Четвертая волна мобилизации – это так называемый общественный резерв. Во время этого этапа призываются все граждане Украины, не имеющие ограничений по возрасту и состоянию здоровья. По словам Либермана, четвертая волна мобилизации возникает с целью доукомплектования войска.

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