Названі нехитрі прийоми, як привчити котів не дряпати меблі

У кожного кота є гостра потреба поточити кігтики. І якщо у вашій оселі немає спеціальної шкрябалки, щоб задовольнити бажання вусаня, то він робитиме це за допомогою м'яких меблів.

Щоб ваші хатні улюбленці могли заточувати кігті у "спеціально відведеному місці", доцільно придбати спеціальну дряпалку та привчити кота користуватися нею. Проте наберіться терпіння – не кожен кіт одразу почне дряпати те, що треба, а не те що звик.

Фахівці радять розміщати дряпалку в оселі там, де кіт проводить більшість свого часу. Варто також звернути увагу на те, як саме вусань полюбляє точити кігті.

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Вважається, що якщо кіт випрямляється, стаючи на задні лапи, то йому потрібна вертикальна дряпалка, якщо ж витягується та починає гамселити кігтями по килиму, то краще обрати горизонтальну. Існують різноманітні види дряпалок, тож можна обрати й варіант, який поєднує у собі місця для вертикального та горизонтального дряпання.

Щоб відучити котів дряпати меблі, доведеться набратися терпіння.

Якщо вихованець звик дерти кігті об диван, встановіть біля нього придбану дряпалку, якщо ж він знову буде намагатися дістатися дивана, спробуйте голосно сказати "Не можна!". А якщо кіт піде дерти дряпалку, то похваліть його. З першого разу у кота може нічого не вийти, однак нагадаємо – потрібне терпіння.

Для того, щоб дряпалка приваблювала кота, потрібно привчити користуватися нею. Спробуйте використати котячу м'яту. Якщо ви покладете м'яту на дряпалку, то кіт зацікавиться нею. Ще м'ятою можна змазати весь виріб, аби він був ще цікавішим для кота. А меблі можна обробити спеціальними спреями, запах яких відвадить кота. Вони продаються у спеціалізованих магазинах та є безпечними для тварин.

Можна використати й підручні засоби – цитрусові ефірні олії, або туалетна вода, оцет, сік часнику, або цибулі, шкірки цитрусових. Однак їх аромат досить швидко вивітрюється, тому процедуру обробки меблів і стін доведеться проводити регулярно доти, поки тварина не втратить інтересу до цих об'єктів остаточно.

Можна ще використати липку стрічку – це дуже неприємно для котів, тож вони обходитимуть десятою стороною липкі поверхні.

Можна відлякати кота від дивану за допомогою пульверизатора з водою. Як тільки кіт підійде царапати меблі, пирскніть в його бік водою. З часом тварина сформує причинно-наслідковий взаємозв'язок – дряпаю диван, отримую неприємний "душ".

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