Названо небезпечні дні до кінця серпня: остерігайтеся їх

Серпень видався плідним на потужні магнітні бурі, які подекуди досягали 6-7 балів з 10. Наразі геомагнітна ситуація стабілізувалася і затихла.

За даними Meteoagent, 25 серпня та 27 серпня Землю сколихнуть метеоудари. Проте їхня потужність становитиме всього 3 бали.

В інші дні серпня спалахи на Сонці будуть менш помітними для людей, адже їхня потужність буде 2 бали.

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Як не страждати від метеозалежності

Лікар-невролог і рефлексотерапевт Віктор Мацишин в інтерв’ю для OBOZREVATEL зазначив, що магнітні бурі впливають на нервову систему людини та роблять її більш чутливою. Проте є три основних способи покращити своє самопочуття.

1. Відпочивайте. Лікар переконаний, що у такі дні потрібно лягати спати не пізніше 22:00 і прокидатися 6:00-7:00 ранку. Впродовж цього часу можна медитувати та застосовувати інші способи відновлення організму.

2. Адекватна та дозована фізична активність. Невролог рекомендує починати свій день з 10-хвилинної зарядки, а продовж тижня мати 1-2 заняття спортом.

У дні, коли магнітні бурі надто активні, краще "викладатися" усього на 50% своїх сил. Таке навантаження буде найбільш адекватним. Також лікар рекомендує більше гуляти на свіжому повітрі та займатись спортивною ходьбою.

3. Правильне харчування. Медик наголосив, що харчування має бути повністю збалансованим.

Обідати варто між 12.00 і 14.00. В цей час можна з’їсти найкалорійнішу їжу за весь день. Якщо ви не відчуваєте голоду, тоді сніданок і вечерю можна пропустити. При цьому на ніч краще не переїдати.

Якщо дотримуватися цих трьох основних правил, то магнітні бурі особливо не вплинуть на вас, а якість життя значно покращиться.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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