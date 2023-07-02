Названі основні поради, які допоможуть швидко заснути у спеку

Влітку багатьом людям доводиться боротися з безсонням через спекотну погоду. Задушливе повітря та висока температура у кімнаті можуть перешкоджати налагодженню сну, що своєю чергою впливає на загальний стан і бадьорість вранці. Але є кілька простих рекомендацій, які допоможуть вам заснути в спеку та забезпечити комфортний нічний відпочинок.

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Збережіть прохолоду в кімнаті: Вже зранку, якщо прогнозуються спекотні дні, закрийте штори та жалюзі, щоб запобігти проникненню сонячних променів у приміщення. Це допоможе утримати кімнату прохолодною; Приймайте прохолодний душ: Організм природним шляхом знижує температуру перед сном. Однак, в спеку цей процес може зайняти більше часу. Використання прохолодного душу перед сном допоможе охолодити тіло та сприяє швидшому засинанню; Обмежте вплив світла: Яскраве світло перед сном може заважати засинанню, оскільки світло блокує вироблення гормону мелатоніну, який відповідає за регуляцію сну. Уникайте використання мобільних пристроїв, комп'ютерів та телевізора перед сном. Створіть спокійну та темну атмосферу у кімнаті для сприяння нормальному сну; Виберіть правильну постільну білизну: У літній період варто віддати перевагу простирадлам та наволочкам з натуральних матеріалів, таких як бавовна або льон. Вони добре вбирають вологу та забезпечують відчуття прохолоди. Крім того, подушка з шовку також може надати додаткового комфорту; Використовуйте вентилятор та лід: Розмістіть вентилятор поруч з відкритим вікном, щоб сприяти циркуляції повітря в кімнаті. Також можете розмістити ємність з льодом поряд з вентилятором для створення ефекту охолодження; Зробіть ліжко прохолодним: Помістіть простирадло у морозильну камеру на 15 хвилин перед сном. Це допоможе створити приємний прохолодний ефект, який допоможе вам заснути; Оберіть одяг правильно: Вибирайте натуральні тканини та вільний крій для вашого нічного одягу. Бавовняні майки, футболки, шорти та нічні сорочки забезпечать вам комфортний сон під час спеки; Обмежте фізичну активність: Зменште фізичне навантаження ввечері. Замість цього, можете виконати комплекс вправ з йоги або зробити невелику прогулянку після заходу сонця. Це сприятиме розслабленню перед сном; Обережна вечеря: Вибирайте легку їжу для вечері, приділяючи увагу овочам, морепродуктам, кефіру або сиру. Уникайте важкої їжі, яка може ускладнити процес перетравлення. Також варто уникати вживання алкоголю та кавових напоїв перед сном.

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