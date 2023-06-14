Як швидко заснути у спеку: від єгипетського методу до правильного положення

Коли температура повітря підвищується влітку, виспатися може бути непросто. Крім того, фізичний дискомфорт, викликаний спекою, посилює труднощі із засинанням. Щоб допомогти вам впоратися з цією проблемою, UAportal склав список ефективних порад, які забезпечать спокійний сон навіть у спекотну літню спеку.

Вибір правильного матеріалу постільної білизни

Одним із перших кроків до досягнення комфортного сну в спеку є вибір відповідного матеріалу для постільної білизни. Вибирайте легкі та дихаючі тканини із натуральних волокон.

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Синтетичні матеріали та важкі тканини, такі як сатин та шовк, більше підходять для зими. З іншого боку, бавовна – відмінний вибір для літа, оскільки він забезпечує циркуляцію повітря та зберігає прохолоду протягом усієї ночі.

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Стратегії охолодження

Існує кілька простих та ефективних способів охолодити спальне місце та покращити якість сну у спекотні літні ночі. Спробуйте такі методи:

1. Охолоджене простирадло:

Для короткочасної, але освіжаючої прохолоди покладіть простирадло в морозильну камеру приблизно на 15-20 хвилин перед сном. Охолоджене простирадло створить приємне відчуття, допомагаючи вам комфортно заснути.

2. Пляшка з крижаною водою:

Перетворіть пляшку з водою на імпровізовану крижану подушку. Наповніть її водою, поставте в холодильник та візьміть із собою в ліжко. Прохолода, що походить від пляшки, допоможе регулювати температуру тіла під час сну.

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3. Вентилятор та лід:

Поставте вентилятор перед вікном і налаштуйте його так, щоб він обертався проти годинникової стрілки. Зміцніть його охолодний ефект, поставивши перед вентилятором невеликий контейнер із льодом. Однак не забувайте використовувати вентилятор на низькій швидкості, щоб створити легкий освіжаючий вітерець.

4. Єгипетський метод:

Змочіть простирадло холодною водою (вона має бути вологою, але не мокрою) і використовуйте її як ковдру. Перед цим захистіть матрац сухими рушниками або додатковим простирадлом, щоб уникнути надмірного намокання.

Вибір правильного одягу

Вибирайте легку піжаму з тканин, що дихають, особливо з бавовни. Такий одяг забезпечує правильну циркуляцію повітря, запобігаючи прилипанню до тіла та забезпечуючи комфорт протягом усієї ночі.

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Додаткові поради для спокійного сну

1. Охолоджувальні компреси:

Якщо ви відчуваєте головний біль через спеку, покладіть на лоб холодний компрес на час сну. Охолодне відчуття може полегшити дискомфорт та сприяти кращому сну.

2. Гідратація:

Під час спекотних ночей дуже важливо не забувати про воду. Нічне потовиділення може призвести до зневоднення, внаслідок чого після пробудження ви відчуєте втому, головний біль та запаморочення. Тому перед сном випийте склянку холодної води, щоб заповнити запаси води в організмі.

3. Душ перед сном:

Прийміть освіжаючий прохолодний душ перед сном. Це не тільки допоможе змити піт, але й викличе розслаблений стан, що сприятиме швидшому настанню сну.

4. Нижче положення для сну:

Розташуйте спальне місце якомога ближче до підлоги. Тепло піднімається вгору, і сон ближче до підлоги може забезпечити прохолодніше середовище для сну.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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