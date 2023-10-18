Названо породи собак, які приваблюють гроші, кохання та удачу до оселі

Собаки не лише віддані друзі людини, але й символи щастя, багатства і кохання в багатьох культурах. Розглянемо деякі прикмети та переконання, пов'язані з різними породами собак.

Про це пише ukr.media. Проте важливо пам'ятати, що прикмети та переконання, пов'язані з собаками, не мають наукового обґрунтування і не повинні впливати на вибір породи собаки. Головне – це, щоб ваша собака була улюбленою та оточеною любов'ю, незалежно від породи.

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Собаки, які приносять щастя

Першою породою, пов'язаною з успіхом, є чихуахуа. Вважається, що ці маленькі собачки приваблюють щастя та процвітання до будинків, де вони живуть. Вони також сприяють господарям досягати успіху у справах і привертають нові можливості.

Лабрадори також відомі як ті, що приносять позитивну енергію та допомагають досягати поставлених цілей. Вони вважаються однією з найдружніших та найвідданіших порід собак.

Собаки, пов'язані з багатством

Золотисті ретрівери асоціюються з грошима та багатством. Вважається, що вони привертають гроші до будинків, де вони проживають і допомагають господарям знайти нові шляхи для заробітку.

Шарпеї також вважаються символами багатства і добробуту в китайській культурі.

Собаки, що приносять кохання

Мопси вважаються породою, яка приваблює кохання та ніжність. Кажуть, що вони забезпечують ласку та тепло в будинку, де живуть, і допомагають знаходити нових друзів і розвивати стосунки.

Кавалер-кінг-чарльз-спаніелі, інша популярна порода, відомі своєю дружелюбністю та ніжністю, що робить їх ідеальними для тих, хто шукає кохання і відданість. Вони також вважаються символами кохання та вірності в багатьох культурах.

Маленькі породи собак, такі як чихуахуа, пекінес та йоркширський тер'єр, також вважаються прикметами кохання та ласки завдяки своєму милому зовнішньому вигляду.

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