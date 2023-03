Вчені назвали породи собак, які не зможуть вижити, якщо на Землі зникнуть люди

Багато порід собак були виведені так, що просто не зможуть вижити в дикій природі. Вчені з Університету штату Колорадо вирішили з'ясувати за допомогою уявного експерименту, що було б, якби люди зникли з Землі і які саме породи змогли б вижити без нас.

Водночас співробітник факультету Центру біоетики та гуманітарних наук при Університеті Колорадо Anschutz Medical Campus і авторка книги "A Dog's World: Imagining the Lives of Dogs in a World without Humans" Джессіка Пірс переконана, що собаки можуть спокійно жити на цьому світі без людей.

"Усі собаки є родичами вовків, тобто вони беруть свій початок від цих тварин, і вони зберегли частину навичок і характерну поведінку цих хижаків. Це означає, що собаки знають, як полювати і як добути собі їжу. Я думаю без людей вони не пропадуть", – вважає вона.

У разі глобальної катастрофи ці тварини повернуться до того моменту, коли вони були вперше приручені, а тому житимуть, як звичайні дикі тварини. Хоча це вдасться не всім породам.

Наприклад собаки із плоскою мордою, такі як мопси та бульдоги, а також інші подібні породи домашніх улюбленців, мають великі проблеми зі здоров'ям, що завадить їм вдало полювати на здобич.

На думку вчених, також не виживуть собаки з короткими хвостами, оскільки не зможуть взаємодіяти з дикими тваринами. Рухами хвоста собаки дають чіткі сигнали про свій емоційний стан. А значить буде порушено правильну комунікацію з дикими видами. Такі породи стануть жертвою нападів і можуть загинути через банальне "непорозуміння".

Також фахівці відповіли, чи будуть домашні улюбленці щасливими без господарів. Вони запевняють, що жодних психологічних проблем у собак не виникне через зникнення людей. Собаки зможуть гуляти та робити абсолютно все, що їм захочеться, а люди не будуть обмежувати їх свободу. Ймовірно, певним собакам, яким не вистачає цієї свободи дій, якоюсь мірою навіть було б краще без людей.

Фрідеріка Рендж із Віденського університету ветеринарної медицини вважає, що, наприклад, для бродячих псів наявність їжі є важливішим чинником, ніж спілкування з людьми.

Науковці вважають, що головною проблемою для колишніх домашніх собак, після зникнення людства, буде пошук їжі. Втрата людей, як соціальних партнерів чи друзів, не стане для них трагедією. Якщо у собак буде їжа, то вони будуть щасливими тваринами навіть без господарів.

