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Ученые назвали породы собак, которые не смогут выжить, если на Земле исчезнут люди

Игорь Романько

Ученые назвали какие породы собак не смогут выжить без людей

Многие породы собак были выведены так, что просто не смогут выжить в дикой природе. Ученые из Университета штата Колорадо решили выяснить с помощью мысленного эксперимента, что было бы, если бы люди исчезли с Земли и какие породы смогли бы выжить без нас.

В то же время сотрудник факультета Центра биоэтики и гуманитарных наук при Университете Колорадо Anschutz Medical Campus и автор книги "A Dog's World: Имянизируя Lives of Dogs in the World without Humans" Джессика Пирс убеждена, что собаки могут спокойно жить в этом мире без людей.

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"Все собаки являются родственниками волков, то есть они берут свое начало от этих животных, и они сохранили часть навыков и характерное поведение этих хищников. Это значит, что собаки знают, как охотиться и как добыть себе пищу. Я думаю без людей они не пропадут", – считает она.

В случае глобальной катастрофы эти животные вернутся к тому моменту, когда они были впервые приручены, а потому будут жить как обычные дикие животные. Хотя это удастся не всем породам.

Например, собаки с плоской мордой, такие как мопсы и бульдоги, а также другие подобные породы домашних любимцев, имеют большие проблемы со здоровьем, что помешает им удачно охотиться на добычу.

По мнению ученых, тоже не выживут собаки с короткими хвостами, поскольку не смогут взаимодействовать с дикими животными. Движениями хвоста собаки дают четкие сигналы о своем эмоциональном состоянии. А значит, будет нарушена правильная коммуникация с дикими видами. Такие породы станут жертвой приступов и могут погибнуть из-за банального "недоразумения".

Также специалисты ответили, будут ли домашние питомцы счастливыми без хозяев. Они уверяют, что никаких психологических проблем у собак не возникнет из-за исчезновения людей. Собаки смогут гулять и делать абсолютно все, что им захочется, а люди не будут ущемлять их свободу. Вероятно, определенным собакам, которым не хватает этой свободы действий, в какой-то степени даже было бы лучше без людей.

Фридерика Рендж из Венского университета ветеринарной медицины считает, что, например, для бродячих псов наличие пищи является более важным фактором, чем общение с людьми.

Ученые считают, что главной проблемой для бывших домашних собак после исчезновения человечества будет поиск пищи. Потеря людей как социальных партнеров или друзей не станет для них трагедией. Если у собак будет еда, они будут счастливыми животными даже без хозяев.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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