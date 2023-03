Ученые назвали породы собак, которые не смогут выжить, если на Земле исчезнут люди

Многие породы собак были выведены так, что просто не смогут выжить в дикой природе. Ученые из Университета штата Колорадо решили выяснить с помощью мысленного эксперимента, что было бы, если бы люди исчезли с Земли и какие породы смогли бы выжить без нас.

В то же время сотрудник факультета Центра биоэтики и гуманитарных наук при Университете Колорадо Anschutz Medical Campus и автор книги "A Dog's World: Имянизируя Lives of Dogs in the World without Humans" Джессика Пирс убеждена, что собаки могут спокойно жить в этом мире без людей.

"Все собаки являются родственниками волков, то есть они берут свое начало от этих животных, и они сохранили часть навыков и характерное поведение этих хищников. Это значит, что собаки знают, как охотиться и как добыть себе пищу. Я думаю без людей они не пропадут", – считает она.

В случае глобальной катастрофы эти животные вернутся к тому моменту, когда они были впервые приручены, а потому будут жить как обычные дикие животные. Хотя это удастся не всем породам.

Например, собаки с плоской мордой, такие как мопсы и бульдоги, а также другие подобные породы домашних любимцев, имеют большие проблемы со здоровьем, что помешает им удачно охотиться на добычу.

По мнению ученых, тоже не выживут собаки с короткими хвостами, поскольку не смогут взаимодействовать с дикими животными. Движениями хвоста собаки дают четкие сигналы о своем эмоциональном состоянии. А значит, будет нарушена правильная коммуникация с дикими видами. Такие породы станут жертвой приступов и могут погибнуть из-за банального "недоразумения".

Также специалисты ответили, будут ли домашние питомцы счастливыми без хозяев. Они уверяют, что никаких психологических проблем у собак не возникнет из-за исчезновения людей. Собаки смогут гулять и делать абсолютно все, что им захочется, а люди не будут ущемлять их свободу. Вероятно, определенным собакам, которым не хватает этой свободы действий, в какой-то степени даже было бы лучше без людей.

Фридерика Рендж из Венского университета ветеринарной медицины считает, что, например, для бродячих псов наличие пищи является более важным фактором, чем общение с людьми.

Ученые считают, что главной проблемой для бывших домашних собак после исчезновения человечества будет поиск пищи. Потеря людей как социальных партнеров или друзей не станет для них трагедией. Если у собак будет еда, они будут счастливыми животными даже без хозяев.

