Врачи объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад

Вы когда-нибудь задумывались, почему шоколад токсичен для собак? Согласно исследованию Американского химического общества, все сводится к одной кофеинообразной молекуле – теобромину. Люди легко усваивают теобромин, а собаки – нет. Они медленно перерабатывают теобромин и кофеин, что позволяет этим токсичным соединениям накапливаться в их системах и вызывать клинические признаки, связанные с отравлением шоколадом.

Но когда дело доходит до токсичности, не весь шоколад влияет на животных все равно. То, что произойдет, когда собака ест шоколад, зависит от типа потребляемого ею шоколада. Кондитерский шоколад и какао, например, считаются наиболее токсичными, затем следует темный шоколад, молочный и белый шоколад.

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Отметим, что белый шоколад не содержит много кофеина или теобромина, не означает, что вы можете игнорировать ситуацию, если ваша собака ест это вещество. Это может привести к легким последствиям, однако вам все равно следует позвонить своему ветеринару, чтобы проконсультироваться.

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Что произойдет, если собака съест шоколад?

Это зависит от размера вашей собаки и количества шоколада, который она съела. Если у вас средняя по размеру или большая собака, потребляющая лишь небольшое количество шоколада, вы можете заметить лишь некоторые признаки, связанные с расстройством желудка, такие как рвота или диарея.

Но если ваша собака потребляет большое количество шоколада или если у вас маленькая собака, потребляющая шоколад, у них могут развиться такие признаки отравления шоколадом:

Судороги

Дрожь

Нерегулярный пульс

Аритмия сердца

Внутреннее кровотечение

Эти признаки обычно сопровождаются появлением чрезвычайного возбуждения.

Что делать, если моя собака ест шоколад?

Если вы подозреваете, что ваша собака съела шоколад, или видите, как она ест шоколад, не ждите, чтобы увидеть, появятся ли у нее признаки отравления. Немедленно вызывайте своего ветеринара. Чем раньше собака будет вылечена, тем выше вероятность, что она поправится без приключений.

Если ваш ветеринар не доступен, позвоните в местную ветеринарную клинику неотложной помощи или горячую линию из отравлений домашних животных. Эти специалисты подскажут вам, что делать.

Полезно сохранить или сфотографировать упаковку, чтобы передать ветеринару, и сообщить им время, когда собака ела шоколад. Лечение часто отличается в зависимости от того, как долго шоколад был в организме собаки.

Поэтому в следующий раз, когда вы захотите поделиться небольшим кусочком своих любимых шоколадных закусок с питомцем, помните, что вы на самом деле подвергаете его опасности.

Если ваш питомец все же проглотил шоколад, особенно если он съел его много или ел очень темный шоколад, немедленно отведите его к ветеринару. Чем быстрее вы отреагируете на то, что ваш любимец проглотил шоколад, тем больше шансов, что он полностью поправится от инцидента.

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