Очікується магнітна буря силою К-5: прогноз геомагнітної активності на 26 квітня

26 квітня в Україні очікуються помітні коливання геомагнітного фону, спричинені активністю Сонця. Астрономи й метеофізики вже попередили про можливі магнітні бурі, які можуть вплинути не лише на самопочуття, а й на роботу техніки та емоційний стан.

Магнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, яке виникає через потоки заряджених частинок, що надходять із Сонця. Коли ці частинки досягають нашої планети, вони можуть викликати потужні збурення в магнітосфері, особливо під час періодів підвищеної сонячної активності. За прогнозами NASA та NOAA, 26 квітня очікується буря середньої інтенсивності, з піковим періодом у денні години — приблизно з 13:00 до 16:00.

Індекс геомагнітної активності може сягнути рівня 5, що вказує на слабку або помірну бурю. У цей час чимало людей можуть відчути головний біль, втому, безсоння, зниження концентрації та підвищену дратівливість. Можливі також короткочасні перебої в мобільному зв’язку та проблеми з навігацією.

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Найбільше до впливу магнітних бур чутливі люди похилого віку, вагітні жінки, діти, а також ті, хто має проблеми з серцево-судинною системою або вегето-судинну дистонію. У ці дні нерідко загострюються хронічні захворювання, виникає емоційна нестабільність, втрата апетиту, апатія або, навпаки, надмірна збудливість.

Фахівці радять уникати перевтоми, стресів та конфліктних ситуацій, забезпечити повноцінний сон, зменшити вживання кави й алкоголю, більше часу проводити на свіжому повітрі й обмежити користування електронними пристроями.

Також варто стежити за тиском, мати при собі необхідні ліки у разі потреби та підтримувати нервову систему за допомогою вітамінів групи B і магнію. Під час підвищеної сонячної активності бажано не планувати важливих справ і дати собі більше простору для відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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