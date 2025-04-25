Режим припинення вогню в Україні може бути оголошений до літа - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив надію, що до літа в Україні може бути досягнуто домовленості про припинення вогню. За словами Стармера, наразі триває активна фаза переговорів, проте остаточне рішення повинна ухвалювати сама Україна.

Він наголосив, що ніхто не має права вирішувати за неї: саме Київ має визначати параметри будь-якої мирної угоди, а Росія, зі свого боку, повинна погодитися на безумовне припинення бойових дій. Про це Стармер сказав в інтерв'ю The Telegraph.

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У публікації також зазначається, що британський прем’єр повторив заклик до Сполучених Штатів надати гарантії безпеки для британських та інших західних сил, які можуть бути залучені до моніторингу режиму тиші на території України.

Крім того, Стармер категорично не підтримав ідеї щодо можливого визнання Криму російським, які з’являлися в окремих американських джерелах. Він наголосив, що припинення вогню повинно бути не лише прийнятним для всіх сторін, а й стабільним і довготривалим.

На думку прем’єра, тимчасове перемир’я лише дасть Росії час на перегрупування сил і нову агресію в майбутньому — подібні прецеденти вже мали місце в минулому, тому, вважає він, існує високий ризик їх повторення.

Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що вступ України до НАТО є незворотнім, проте є нюанс.

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