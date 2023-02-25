6 речей, про які собака намагається сказати вам виттям

Собаки використовують багато різних типів вокалізації, позицій тіла та рухів, як-от виляння хвостом, щоб надсилати повідомлення іншим собакам і людям. Подібно до гавкоту чи гарчання, виття є характерною вокалізацією, яку собаки використовують для спілкування.

Собаки виють із різних причин, у тому числі для того, щоб привернути увагу чи поспілкуватись з іншими собаками, каже Елізабет Діміт, кінолог Dogtopia, дитячого садка та інтернату для собак. Усі собаки здатні вити, але це більш помітно у деяких порід, як-от біглів чи хаскі.

1. Собака реагує на те, що вона чує

Багато собак виють, коли їх стимулюють високі звуки, як-от сирени чи сигнали тривоги. Ваша собака також може завивати під музику, каже Ребекка Грінштайн, головний ветеринар і власник клініки Кляйнбурзької ветеринарної лікарні .

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Ці реакції на гучні звуки є родовим інстинктом. Вовки використовують виття для спілкування один з одним у дикій природі. Виючи, ваша собака намагається визнати, що вона чує звук і готова відповісти.

2. Собака намагається попередити про небезпеку

Ваша собака також може вити, щоб вказати на те, що, на її думку, є небезпечним для вас, "щось на кшталт собачої сигналізації", каже Діміт.

Наприклад, ви можете почути, як ваша собака виє на незнайомців, які гуляють біля вашого будинку. У цьому випадку ваша собака намагається захистити свій будинок, і виття – це спосіб сигналізувати зловмисникам, що вони не бажані на території вашої собаки.

3. Собака інформує інших собак

"Виття в першу чергу призначене для спілкування з іншими собаками", — каже Грінштайн. "Подумайте про вовків чи койотів у лісі, які виють до своєї зграї. Інтенсивність виття має бути чутна на великій відстані, отже ваша собака робить своєрідне оголошення на велику відстань для аудиторії".

Вовки часто виють, щоб повідомити іншим членам зграї про своє місцезнаходження або щоб відігнати інших тварин і захистити свою територію. Коли ваша собака виє, можливо, вона намагається зробити те саме.

4. Ваш пес чогось хоче

Деякі собаки використовують виття як інструмент вербальної маніпуляції, щоб отримати те, що вони хочуть. Наприклад, вони можуть вити, якщо хочуть ласощів.

Як би важко це не було, найкращий спосіб впоратися з цим типом виття – уникати зорового контакту й винагороджувати собаку своєю увагою лише тоді, коли вона замовкла.

5. Собака відчуває тривогу від розлуки

Оскільки вас немає поруч з собакою, ви не можете знати, чи це відбувається насправді. Можете зняти улюбленця на відео, коли вас немає, або не запитати своїх сусідів, чи вони час від часу чують виття.

Ви також можете шукати інші ознаки тривоги розлуки, наприклад, знищені речі після вашого повернення або часті нещасні випадки в будинку, коли вас немає.

Собаки, як і люди, дуже соціальні тварини і потребують регулярного спілкування зі своїми людськими родинами. Якщо ваша собака часто виє, перебуваючи на самоті, можливо, вам потрібно більше часу проводити разом.

Якщо вашу собаку хвилює розлука, зверніться до свого ветеринара, щоб обговорити способи, як допомогти вашій тварині почуватися комфортніше під час вашої відсутності. Деякі способи полегшити стрес вашого вихованця включають регулярні фізичні вправи.

6. Ваша собака поранена

Якщо ваша собака зазвичай мовчить, але починає вити, це може бути способом висловити біль, попередити вас про травму або взагалі повідомити вам, що з нею щось фізично не так .

Якщо ваша собака виє частіше, ніж зазвичай, особливо якщо це здається невідкладним або пронизливим, перевірте тварину на наявність травм. Вам також слід подумати про те, щоб ветеринар оглянув вашу собаку, щоб виключити будь-які основні медичні проблеми.

Що робити, якщо собака голосно виє

Якщо виття вашої собаки виходить з-під контролю або впливає на якість вашого життя (або життя ваших сусідів), ви можете вирішити це декількома способами та потенційно зменшити його частоту, зокрема:

Навчання собаки команді "тихо".

Тренування десенсибілізації (один з методів поведінкової психотерапії, заснований на систематичному поступовому зменшенні чутливості до предметів, подій або людей, що викликають тривожність і фобії).

Відправлення вашої собаки до сертифікованого спеціаліста з прикладної поведінки тварин або сертифікованого ветеринара-біхевіориста.

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