До 5 тис. доларів допомоги: кому з українців Швейцарія виділить кошти

Підприємці з трьох областей України мають можливість подати заявку на участь у грантовій програмі, яка фінансується за підтримки Швейцарії. Заявки приймаються до 30 квітня 2025 року.

Інформацію про старт проєкту оприлюднила чеська гуманітарна організація "Людина в біді" на своїй офіційній сторінці у Facebook. У межах програми "Віднова" громадяни, які мають намір здобути нові знання або розвивати власну справу під час війни, можуть претендувати на отримання грантів.

Як повідомляє гуманітарна організація, що реалізує ініціативу за фінансування Швейцарської агенції розвитку та співробітництва, наразі відкрито конкурс мікрогрантів.

Програма охоплює три українські області:

Дніпропетровську,

Харківську,

Миколаївську.

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Грошова підтримка на розвиток підприємництва передбачає такі категорії:

до $2 000 – для осіб, які не мають достатніх коштів для навчання або зміни професії;

до $4 000 – для учасників, які планують започаткувати бізнес у своїй громаді, але мають обмежені ресурси;

до $5 000 – для мікро- або малих підприємств, які готові працевлаштувати людей із вразливих соціальних груп.

Очікується, що навчання в рамках проєкту триватиме шість місяців.

Як подати заявку на участь у грантовій програмі

Подати заявку на участь у конкурсі можна до 30 квітня 2025 року включно. Для реєстрації необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Під час відбору учасників пріоритет буде надано представникам вразливих категорій населення, зокрема:

людям з інвалідністю;

внутрішньо переміщеним особам;

одиноким батькам, матерям та опікунам;

громадянам передпенсійного віку;

представникам етнічних меншин;

учасникам бойових дій (УБД).

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