Українки отримають грошову допомогу від Нідерландів: про що йдеться

У квітні 2025 року українські жінки мають можливість взяти участь у грантовій програмі від благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні", яка реалізується за підтримки уряду Нідерландів. Переможниці конкурсу отримають по 50 тисяч гривень для розвитку або запуску власного бізнесу.

Про це повідомили у пресслужбі фонду на Facebook-сторінці. Програма орієнтована на випускниць навчального курсу з жіночого підприємництва "Міст", який реалізується спільнотою Ukrainian Women Entrepreneurs Hub. Фонд обіцяє виділити фінансування п’ятьом учасницям восьмої хвилі цієї програми.

Взяти участь у конкурсі можуть:

жінки з бізнес-ідеєю або вже діючим бізнесом;

внутрішньо переміщені особи;

жінки, які виховують дітей самостійно;

ветеранки, які прагнуть розпочати підприємницьку діяльність.

Навчання у чотирьох містах

Програма "Міст" стартує 23 квітня 2025 року і буде реалізована у таких містах:

Київ

Івано-Франківськ

Чернівці

Запоріжжя

У фіналі учасниці презентуватимуть свої бізнес-ідеї, з яких журі обере найкращі для надання фінансової підтримки.

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Як долучитися до програми

Щоб стати учасницею, потрібно залишити коментар з назвою свого міста на офіційній Facebook-сторінці фонду "Жіночі можливості в Україні". Після цього організатори зв’яжуться з вами та нададуть детальну інформацію.

"Міст" — це ваш старт у світі бізнесу, підтримка менторів, обмін досвідом і справжнє жіноче підприємницьке ком’юніті," — зазначають організатори.

Програма реалізується в рамках проєкту "Розвиток жінок-підприємців в Україні" за фінансової підтримки уряду Нідерландів.

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