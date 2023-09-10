Названі продукти, які не можна їсти перед сном

Якщо ви перед сном полюбляєте перекусити, варто уважно підбирати продукти, оскільки деякі з них здатні погіршити нічний відпочинок.

Як повідомляє Times of India, дієтологи не радять на ніч вживати алковмісні напої. Вони призведуть до порушення сну, може виникнути печія, погіршиться травлення.

Читайте також: Три речі, які варто зробити перед сном: як швидше заснути

Варто відмовити собі й у вживанні продуктів, що містять кофеїн, оскільки ця речовина, окрім того що заважає заснути, виснажує нервову систему.

Кислі продукти теж вороги продуктивного сну. Вони порушують травлення та сприяють набрякам.

Відео дня

Не варто дозволяти собі на ніч жирну їжу, снеки, солодощі, червоне м'ясо. Організм стомиться це перетравлювати. Серед ночі ви ризикуєте прокинутися з біллю та спазмами у животі.

Нагадаємо, ми вже писали, як підвищити комфорт свого сну.

Пропонуємо вам також дізнатися поради експертів зі сну, які розповіли, що змушує людину прокидатися вночі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!