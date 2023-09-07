Три речі, які варто зробити перед сном: як швидше заснути

У сучасному світі повноцінний нічний сон має надважливе значення. UAportal розповість про те, як легко покращити якість сну. Дотримуючись цих рекомендацій, можна налаштувати себе на спокійний нічний сон і прокидатися бадьорим та відновленим.

Читайте також: Названі основні поради, які допоможуть швидко заснути у спеку

Займіться розслабляючими практиками

Створення сталої рутини перед сном може допомогти сигналізувати організм про те, що скоро настане час для сну. Заняття спокійними видами діяльності, такими як читання книги, прийняття теплої ванни або виконання вправ на глибоке дихання, можуть допомогти створити відчуття спокою.

Бажано уникати стимулюючих організм видів діяльності, таких як використання електронних пристроїв або вживання кофеїну за кілька годин до сну.

Відео дня

Підготуйте приміщення до сну

Важливо, щоб у спальні було прохолодно, темно і тихо. Використання світлонепроникних штор або маски для очей може ефективно захистити спальню від потрапляння небажаного світла.

Також можна використовувати вушні затички, аби звести до мінімуму будь-які звуки, що можуть завадити заснути. Зручні матрац і подушки, які підтримуватимуть тіло і сприятимуть його правильному положенню, ще більше покращать якість сну.

Обмежте час перебування за екраном

Синє світло, що випромінюється від екранів електронних пристроїв, може порушувати біологічний ритм організму. Щоб покращити якість сну, рекомендується уникати використання смартфонів, планшетів або комп'ютерів щонайменше за годину перед сном.

Заняття альтернативними розслаблюючими видами діяльності, які не пов'язані з використанням екранів, можуть бути більш корисними для вашого розслаблення.

Н

агадаємо, ми вже писали, як підвищити комфорт свого сну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!