Названо п'ять підлих знаків зодіаку, які не думають про почуття інших

Деякі люди зовсім не дбають про почуття інших і готові піти по головах заради досягнення своїх цілей. Вони здатні на підлі вчинки, про які зовсім не шкодуватимуть.

За словами астрологів, Овни, Близнюки, Раки, Леви і Скорпіони мають ті негативні риси характеру, через які багато хто вважає їх підлими. Уродженці знаку можуть розпускати плітки за спиною родичів та будувати підступи на роботі.

Овен

Овни швидше за інші знаки зодіаку піддаються негативним емоціям: вони можуть влаштувати скандал через дрібниці та наробити бід, які матимуть довгострокові наслідки. Коли трохи "охолонуть", уродженці знаку все одно не заспокояться і шукатимуть шляхи, як помститися кривднику. У хід підуть усі методи.

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Близнюки

Непередбачувані Близнюки завдають удару у відповідь, не замислюючись, якщо їх почуття зачеплені. Вони можуть свідомо завдати болю близьким і не пошкодують про такий вчинок: уродженці знаку завжди впевнені у своїй правоті. На роботі вони зазвичай мають складні стосунки з колегами, оскільки Близнюки часто підставляють навіть тих, кого називають друзями.

Рак

Раки є справжніми королями драми. Вони можуть розіграти цілу виставу, якщо їм щось потрібне. Уродженці знаку легко маніпулюють оточуючими та будують підступи за спиною близьких. Раки можуть не брати слухавку та не відповідати на повідомлення, щоб показати свою значущість. З ними дуже важко будувати стосунки.

Лев

Леви вважають, що вони найкращі і ними повинні захоплюватися. Однак якщо їхні мрії розбиваються об реальність, уродженці знаку готові мстити всім, хто стане на шляху. Леви досить радикальні, тож у пориві гніву можуть наробити справ, які зашкодять саме їм. Втім, і за спиною колег вони теж здатні робити підлі вчинки.

Скорпіон

Мати Скорпіона як ворога – справжній кошмар. Уродженці цього знаку зодіаку пам'ятають усі неприємні ситуації, особливо плекаючи образи. Вони здатні влаштувати сварку з близькими через дрібниці та провокувати конфлікти на роботі, щоб довести свою значущість. Скорпіони легко йдуть на підлості, оскільки впевнені, що їхні кривдники мають за все відповісти.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.