Названы пять самых подлых знаков зодиака, которые не думают о чувствах других

Некоторые люди совершенно не заботятся о чувствах других и готовы пойти по головам ради достижения своих целей. Они способны на подлые поступки, о которых совершенно не будут жалеть.

По словам астрологов, Овны, Близнецы, Раки, Львы и Скорпионы обладают теми негативными чертами характера, из-за которых многие их считают подлыми. Уроженцы знака могут распускать сплетни за спиной родственников и строить козни на работе.

Овен

Овны быстрее за другие знаки зодиака поддаются негативным эмоциям: они могут устроить скандал из-за мелочи и натворить бед, которые будут иметь долгосрочные последствия. Когда немного "остынут", уроженцы знака все равно не успокоятся и будут искать пути, как отомстить обидчику. В ход пойдут все методы.

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Близнецы

Непредсказуемые Близнецы наносят удар в ответ, не задумываясь, если их чувства задеты. Они могут сознательно причинить боль близким и не пожалеют о таком поступке: уроженцы знака всегда уверены в своей правоте. На работе у них обычно сложные отношения с коллегами, поскольку Близнецы часто подставляют даже тех, кого называют друзьями.

Рак

Раки являются настоящими королями драмы. Они могут разыграть целый спектакль, если им что-то нужно. Уроженцы знака легко манипулируют окружающими и строят козни за спиной близких. Раки могут не брать трубку и не отвечать на сообщения, чтобы показать свою значимость. С ними очень трудно строить отношения.

Лев

Львы считают, что они лучше всех и ими должны восхищаться. Однако если их мечты разбиваются о реальность, уроженцы знака готовы мстить всем, кто встанет у них на пути. Львы достаточно радикальные, поэтому в порыве гнева могут натворить дел, которые навредят именно им. Впрочем, и за спиной коллег они тоже способны совершать подлые поступки.

Скорпион

Иметь Скорпиона в качестве врага – настоящий кошмар. Уроженцы этого знака зодиака помнят все неприятные ситуации, особенно лелея обиды. Они способны устроить ссору с близкими из-за пустяка и провоцировать конфликты на работе, чтобы доказать свою значимость. Скорпионы легко идут на подлости, поскольку уверены, что их обидчики должны за все ответить.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.