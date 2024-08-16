Названо найдовговічніші кросовери та позашляховики, які служать понад 15 років

В останні роки український авторинок демонструє збільшення інтересу до кросоверів та позашляховиків. Хоча деякі з цих автомобілів не відзначаються довговічністю, знайдені моделі, які заслужили репутацію за свою тривалу та безвідмовну роботу протягом років.

Фахівці з відомого проєкту iSeeCars провели дослідження та виявили найбільш довговічні SUV, які відповідають високим критеріям надійності.

Дослідження показало, що шанси на те, що типовий кросовер чи SUV зможе прослужити без значних несправностей до досягнення 400 000 км дорівнюють 7,74%. Враховуючи, що річний пробіг стандартного автомобіля становить близько 25 000 км, це еквівалентно приблизно 16 рокам експлуатації. Найвищий потенціал досягнення цього показника має Toyota Sequoia з імовірністю в 36,4%. У список трьох найбільш довговічних SUV також увійшли Toyota 4Runner з імовірністю 26,8% та Highlander Hybrid з показником 25,9%. Нижче наведено повний перелік з ТОП-20 найбільш надійних кросоверів та позашляховиків:

Toyota Sequoia Toyota 4Runner Toyota Highlander Hybrid Chevrolet Suburban Lexus GX GMC Yukon XL Chevrolet Tahoe Honda Pilot Toyota Highlander GMC Yukon Honda CR-V Ford Expedition Nissan Pathfinder Nissan Armada Mazda CX-9 Acura MDX Cadillac Escalade ESV Toyota RAV4 Dodge Durango Subaru Outback.

Нагадаємо, раніше автомеханік назвав найгірші авто з пробігом, які не варто купувати.

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