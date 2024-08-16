Названы самые долговечные кроссоверы и внедорожники, которые служат более 15 лет

В последние годы украинский авторынок демонстрирует увеличение интереса к кроссоверам и внедорожникам. Хотя некоторые из этих автомобилей не отличаются долговечностью, найдены модели, которые заслужили репутацию за свою длительную и безотказную работу в течение лет.

Специалисты из известного проекта iSeeCars провели исследование и выявили наиболее долговечные SUV, которые соответствуют высоким критериям надежности.

Исследование показало, что шансы на то, что типичный кроссовер или SUV сможет прослужить без значительных неисправностей до достижения 400 000 км равны 7,74%. Учитывая, что годовой пробег стандартного автомобиля составляет около 25 000 км, это эквивалентно примерно 16 годам эксплуатации. Самый высокий потенциал достижения этого показателя имеет Toyota Sequoia с вероятностью в 36,4%. В список трех самых долговечных SUV также вошли Toyota 4Runner с вероятностью 26,8% и Highlander Hybrid с показателем 25,9%. Ниже приведен полный перечень из ТОП-20 самых надежных кроссоверов и внедорожников:

Toyota Sequoia Toyota 4Runner Toyota Highlander Hybrid Шевроле Suburban Lexus GX GMC Yukon XL Шевроле Tahoe Honda Pilot Toyota Highlander GMC Yukon Honda CR-V Ford Expedition Nissan Pathfinder Ниссан Армада Mazda CX-9 Acura MDX Cadillac Escalade ESV Toyota RAV4 Dodge Durango Subaru Outback.

Напомним, ранее автомеханик назвал самые плохие авто с пробегом, которые не стоит покупать.

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