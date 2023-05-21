Названо три найжорстокіші знаки зодіаку: вони легко завдають біль іншим

Жорстокість може мати різні причини, але астрологи виділяють три знаки зодіаку, які найчастіше завдають біль іншим. Вони не завжди хочуть нашкодити навмисно, але настільки егоцентричні, що не думають про наслідки своїх дій.

Овни, Близнюки та Козерога різкі у своїх висловлюваннях і не схильні до співчуття. Вони здатні на жорстокі вчинки, про які не шкодуватимуть.

Овен

Уродженці цього знаку зодіаку холерики вони не контролюють своїх емоцій. Коли їх щось дратує, одразу вибухають. Овни не підбирають слів, оскільки за вдачею чесні і не вміють приховувати своїх почуттів. Вони в конфліктах можуть застосувати силу, оскільки вважають, що всі засоби хороші. Уродженці знаку ніколи не визнають помилку і не вибачатимуться. Навпаки, вони спробують завдати ще одного "удару".

Відео дня

Близнюки

Людей, народжених під цим знаком, прийнято вважати егоїстами. Вони завжди ставлять свої почуття та бажання на перше місце. Якщо їх хтось образить, Близнюки надовго приховують образу і планують витончену помсту. Вони реалізують план, навіть якщо на це знадобляться роки. Близнюків не хвилюють почуття інших. Вони часто ставляться до сім'ї та друзів як до "інструментів". З розрахунку вони підтримують знайомства, які здаються їм вигідними. Якщо вони перестають бути такими, то йдуть без жалю.

Козеріг

Козероги дивиться на світ виключно з погляду, як отримати зиск. На тлі інших знаків зодіаку відрізняються низькою емпатією і не вміють співпереживати чужим проблемам. Козероги – найжорстокіші критики. Коли їм щось не подобається, говорять про це прямо, детально вказуючи на кожну помилку. Уродженці знаку нікому не дають другого шансу і можуть поводитися жорстоко навіть із найближчими людьми.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.