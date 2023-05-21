Названы три самых жестоких знака зодиака: они легко причиняют боль другим

Жестокость может иметь разные причины, но астрологи выделяют три знака зодиака, которые чаще всего причиняют боль другим. Они не всегда хотят навредить намеренно, но настолько эгоцентричные, что не думают о последствиях своих действий.

Овны, Близнецы и Козероги резки в своих высказываниях и не склонны к сочувствию. Они способны на жестокие поступки, о которых не будут жалеть.

Овен

Уроженцы этого знака зодиака холерики, они не контролируют своих эмоций. Когда их что-то раздражает, сразу взрываются. Овны не подбирают слов, поскольку по натуре честные и не умеют скрывать своих чувств. Они в конфликтах могут применить силу, поскольку считают, что все средства хороши. Уроженцы знака никогда не признают ошибку и не будут извиняться. Напротив, они попытаются нанести еще один "удар".

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Близнецы

Людей, рожденных под этим знаком, принято считать эгоистами. Они всегда ставят свои чувства и желания на первое место. Если их кто-то обидит, Близнецы надолго затаивают обиду и планируют изощренную месть. Они реализуют план, даже если на это уйдут годы. Близнецов не волнуют чувства других. Они часто относятся к семье и друзьям как к "инструментам". Из расчета они поддерживают те знакомства, которые кажутся им выгодными. Если они перестают быть такими, то уходят без сожаления.

Козерог

Козероги смотрит на мир исключительно с точки зрения, как получить выгоду. На фоне других знаков зодиака отличаются низкой эмпатией и не умеют сопереживать чужим проблемам. Козероги – самые жестокие критики. Когда им что-то не нравится, говорят об этом прямо, подробно указывая на каждую ошибку. Уроженцы знака никому не дают второго шанса и могут поступать жестоко даже с самыми близкими людьми.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.