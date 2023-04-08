Названо знаки зодіаку, які 'залежні' від соцмереж: вони забувають про реальність

Деякі знаки зодіаку люблять жити у соціальних мережах 24/7 – вони часом забувають про реальність у гонитві за новими лайками. За словами астрологів, "залежність" від Instagram, Facebook або Tik Tok найбільше загрожує трьом уродженцям зодіакального кола.

Так, публікувати історії та селфі щохвилини схильні Овни, Леви та Водолії. Вони не можуть відірватися від свого смартфона.

Овен

Уродженці цього знаку зодіаку мають невгамовну потребу підтримувати постійний контакт із друзями. Вони хочуть знати все і про всіх, тому кожну вільну хвилину віддають перегляду соціальних мереж. Не забувають Овни вихвалятися своїми досягненнями і в подробицях описувати всі свої почуття. Вони буквально сплять зі смартфоном у руках.

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Лев

Леви завдяки соціальним мережам змогли задовольнити свою нестримну потребу завжди бути у центрі уваги. Коли уродженцям знаку стає нудно, вони одразу йдуть у соцмережі, щоб похвалитися новим фото. Їхня радість пропорційна кількості лайків. Ніщо не робить Левів щасливішими, ніж захоплення друзів та незнайомців.

Водолій

Водолії, на відміну від Овнів та Левів, використовують соціальні мережі для інших цілей – вони безумовно менш егоцентричні. Уродженці знаку дуже люблять ділитися ідеями та просто цікавим контентом в інтернеті, щоб знайти однодумців. Водолії рідко постять селфі, але їхні сторінки в соцмережах буквально рясніють різними перепостами, що відображає широке коло їхніх інтересів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.