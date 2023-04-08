Названы знаки зодиака, которые 'зависимы' от соцсетей: они забывают о реальности

Некоторые знаки зодиака любят жить в социальных сетях 24/7 – они порой забывают о реальности в погоне за новыми лайками. По словам астрологов, "зависимость" от Instagram, Facebook или Tik Tok наибольше грозит трем уроженцам зодиакального круга.

Так, публиковать истории и селфи каждую минуту склонны Овны, Львы и Водолеи. Они буквально не могут оторваться от своего смартфона.

Овен

Уроженцы этого знака зодиака имеют неуемную потребность поддерживать постоянный контакт с друзьями. Они хотят знать все и обо всех, поэтому каждую свободную минуту уделяют просмотру социальных сетей. Не забывают Овны хвастаться своими достижениями и в подробностях описывать все свои чувства. Они буквально спят со смартфоном в руках.

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Лев

Львы благодаря социальным сетям смогли удовлетворить свою безудержную потребность всегда быть в центре внимания. Когда уроженцам знака становится скучно, они сразу же идут в соцсети, чтобы похвастаться новым фото. Их радость пропорциональна количеству лайков. Ничто не делает Львов счастливее, чем восхищение друзей и незнакомцев.

Водолей

Водолеи, в отличие Овнов и Львов, используют социальные сети для других целей – они определенно менее эгоцентричны. Уроженцы знака очень любят делиться идеями и просто интересным контентом в интернете, чтобы найти единомышленников. Водолеи редко постят селфи, но их страницы в соцсетях буквально пестреют самыми разными перепостами, что отражает широкий круг их интересов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.