Не кричати та не лаятися: кінолог пояснив, як відучити собаку підбирати сміття на вулиці

Чи не всі собаки мають генетично обумовлені рефлекси – винюхування, пошук і переслідування. Запах, який зацікавив собаку, спонукає її спробувати об'єкт на смак.

Якщо ваш пес на вулиці підбирає та жує різне сміття, то може серйозно отруїтися. Аби цього не сталося, його потрібно відучити підбирати різний непотріб та тим більше пробувати його на смак.

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Кінологи кажуть, що навіть якщо погодувати собаку перед прогулянкою, він все одно буде хапати все, що йому сподобається на нюх.

Деяким собакам допоможе "перекус на природі", особливо, якщо вона стресує на вулиці. Ви можете взяти з собою трохи корму та час від часу підгодовувати улюбленця, аби він заспокоївся.

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Як привчити собаку не підбирати на вулиці їжу та сміття:

Частіше кажіть собаці "Ні!". Якщо він намагається щось схопити, командним голосом скажіть "Фу!", або "Ні!", Або ж "Не можна!". При цьому візьміть те, що собака хотів схопити та викиньте у смітник.

Якщо собака хоче підібрати якийсь предмет з землі, наступіть на нього ногою та повторіть заборону. Коли ваш пес послухається, похваліть його.

Фахівці з сайту Barberpet радять такі методи виховання:

Насипте в миску корм і утримуйте вихованця протягом декількох секунд. Після цього скомандуйте: "Можна!" та дозвольте підійти до миски. У собаки почне вироблятися рефлекс – коли вона захоче підняти щось з землі, спочатку подивиться на господаря для отримання схвалення.

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Розкладіть кілька гранул корму на підлозі та пройдіться повз них з собакою на повідку. Як тільки він потягнеться за їжею, натягніть повідок, щоб пес не зміг дотягтися до корму та скомандуйте "Фу!". Якщо він послухається, похваліть та погладьте.

"Команду подавайте впевненим і чітким голосом, але не голосно і без агресії", – йдеться у повідомленні.

Можна використовувати свисток. Наприклад, на чергову спробу собаки потягнутися за сміттям ви сказали "Фу!", але він не слухається. Тоді ви натягуєте поводок та свистите у свисток та знову кажете "Фу!".

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