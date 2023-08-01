'Не найкращий вибір': у МОЗ розповіли про шкоду соків, та чим їх можна замінити

Важливість правильного споживання рідини для здоров'я не можна недооцінити. Напої з вмістом цукру можуть негативно впливати на наше здоров'я, тому кращим вибором є чиста вода.

Про це повідомили в МОЗ у Facebook. Зазначили, що до води можна додати декілька шматочків м'яти, лимону, апельсину або лайму для різноманіття.

Натомість соки, не найкращий вибір. Вони містять багато цукру і не мають корисної для кишківника клітковини, йшлося в повідомленні.

Проте, якщо вам все ж таки хочете випити фруктовий напій, кращим варіантом стане фруктово-овочеві смузі або свіжовичавлені соки. Однак не перебільшуйте з їхнім споживанням, обмежте себе однією склянкою (150 мл) на день та краще вживайте їх під час прийому їжі, щоб знизити вплив цукру на організм.

Відео дня

Своєю чергою Національна академія наук, техніки та медицини США встановила рекомендації щодо адекватного добового споживання рідини для дорослої людини, яка живе в помірному кліматі:

Приблизно 15,5 чашок (3,7 літра) рідини на день для чоловіків

Близько 11,5 чашок (2,7 літра) рідини на день для жінок

Зазначені рекомендації включають рідину з води, інших напоїв та їжі і можуть змінюватися залежно від пори року та стилю життя людини. Приблизно 20% щоденного споживання рідини зазвичай отримується з їжею, а решта – з напоями.

Нагадаємо, фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася рецептами смачних та освіжаючих коктейлів. Напої ідеально підійдуть для спекотних літніх днів. Крім цього, вони не мають шкідливих складових, тому не зашкодять вашій фігурі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!