'Втамують спрагу та збагатять організм вітамінами': рецепти корисних та холодних напоїв

Фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася рецептами смачних та освіжаючих коктейлів, які ідеально підійдуть для спекотних літніх днів. Крім цього, напої не мають шкідливих складових, тому не зашкодять вашій фігурі.

Про це вона повідомила у своєму Instagram. Боржемська наголосила, що потрібно пам'ятати про щоденний водний баланс.

"Підготувала для вас рецепти напоїв, які втамують спрагу та збагатять організм вітамінами", – сказала Марина Боржемська.

Фреш з лаймом та огірком

Інгредієнти:

огірок (3 шт.),

лайм (2 шт.),

мінеральна вода (500 мл).

Приготування:

помийте та очистіть огірки, подрібніть їх на терці,

подріблені огірки процідіть через сито або марлю, аби отримати чистий сік,

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до соку огірків вичавіть лайм та додайте води,

отриману суміш збийте та залиште в холодильнику охолоджуватись,

напій можна прикрасити скибками лайму та м’ятою.

Яблучний лимонад

Інгредієнти:

вода (1 л),

зелені яблука (2 шт.),

лимон (1 шт.),

м’ята.

Приготування:

помийте та очистіть яблука, поріжте їх на кубики,

натріть цедру з лимона,

у блендер помістіть яблука, м'яту та вичавіть половину лимона,

отримане пюре помістіть в графин для напою,

додайте м’яту та подріблену м’якоть половинки лимона для яскравішого смаку,

усе залийте окропом, накрийте кришкою та залиште охолоджуватись.

Полуничний лимонад

Інгредієнти:

полуниця (400-500 г),

лимонний фреш (150-200 г),

мінеральна вода (1 л).

Приготування:

помиту полуницю збийте в блендері, можете додати мед

полуничне смузі залийте водою та додайте лимонний фреш,

поставте готовий лимонад у холодильнику на 2 години.

Морс

Інгредієнти:

журавлина (1 чашка ягід),

вода (1,5 л).

Приготування:

розчавіть журавлину та зцідіть сік,

отриману суміш залийте водою та варіть протягом 20 хв,

сік журавлини процідіть та додайте до напою,

поставте в холодильник на декілька годин. Напій можна подавати з м’ятою та льодом.

Полунично-банановий смузі

Інгредієнти:

полуниця (300 г),

банан (1 шт.),

натуральний йогурт (200 мл).

Приготування:

помиту полуницю поріжте на шматочки та збийте в блендері разом з бананом.

додайте йогурт та продовжуйте збивати до утворення однорідної маси,

готовий напій розлийте в склянки та охолодіть.

Крім полуниці, можна використати й інші ягоди.

Нагадаємо, фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася рецептами холодних літніх супів. Вони вам точно сподобаються.

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