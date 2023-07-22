Актуальні для літа: фітнес-тренерка Боржемська поділилася рецептами холодних супів
Влітку знижується апетит, проте для здоров'я та стрункої фігури не потрібно пропускати прийоми їжі. Натомість варто зробити акцент на корисних стравах.
Фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася рецептами холодних супів, які стануть актуальними саме для літа. Про це вона повідомила у своєму Instagram.
"Спекотне літо в розпалі, тож акцент у харчуванні хочеться зробити саме на холодних стравах. Пропоную рецепти дуже смачних супів, які будуть актуальними в цю пору!" – сказала Марина Боржемська.
Рецепти холодних супів
Окрошка на кефірі
Інгредієнти, які знадобляться:
- кефір (1 л),
- відварене куряче філе (250 г),
- варені яйця (2 шт.),
- редиска (200 г),
- огірки (3 шт.),
- відварена картопля (3 шт.),
- зелена цибуля (1 пучок),
- петрушка,
- кріп,
- спеції.
Приготування:
- Відварену картоплю наріжте кубиками.
- Подрібніть яйця, огірки та курине філе.
- На терці натріть редиску та дрібно наріжте зелень.
- Усі інгредієнти висипте в миску та додає солі зі спеціями.
- Залийте все кефіром та перемішайте.
- Готову окрошку поставте в холодильник на годину.
Холодний суп із фетою та щавлем
Інгредієнти:
- кефір (500 г),
- щавель (150 г),
- фета (150 г),
- огірки (150 г),
- редиска (5 шт.),
- варене яйце (1 шт.),
- лимонний сік,
- оливкова олія,
- спеції.
Приготування:
- Збийте кефір та щавель за допомогою блендера.
- Додайте фету, оливкову олію, лимонний сік, спеції та знову збийте.
- Очистіть огірки, редис. Наріжте все кубиками та додайте до супу.
- Подрібніть яйця та додайте їх до решти інгредієнтів.
- Поставте суп в холодильник на годину.
- Перед подачею прикрасьте зеленню та частинками редиски.
Гаспачо
Інгредієнти:
- помідори (8 шт.),
- болгарський перець (3 шт.),
- цибуля (1 шт.),
- огірки (2 шт.),
- часник (5 зубчиків),
- оливкова олія,
- бальзамічний оцет,
- спеції.
Приготування:
- Помідори покладіть в каструлю та залийте окропом на декілька хвилин. Після чого помістіть їх в холодну воду та зніміть шкірку.
- Очистіть огірки, перці, часник та цибулю. Овочі покладіть до блендера та подрібніть до утворення пюре.
- Додайте оливкову олію, спеції та бальзамічний оцет.
- Охолодіть суп в холодильнику протягом декількох годин.
Смачного!
Нагадаємо, раніше Марина Боржемська розповідала, як можна полегшити та зробити максимально безпечними заняття спортом на вулиці
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