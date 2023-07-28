'Утоляют жажду и обогатят организм витаминами': рецепты полезных и холодных напитков

Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептами вкусных и освежающих коктейлей, которые идеально подойдут для жарких летних дней. Кроме того, напитки не имеют вредных составляющих, поэтому не повредят вашей фигуре.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Боржемская отметила, что нужно помнить о ежедневном водном балансе.

"Подготовила для вас рецепты напитков, которые утолят жажду и обогатят организм витаминами", – сказала Марина Боржемская.

Фреш с лаймом и огурцом

Ингредиенты:

огурец (3 шт.),

лайм (2 шт.),

минеральная вода (500 мл).

Приготовление:

помойте и очистите огурцы, измельчите их на терке,

измельченные огурцы процедите через сито или марлю, чтобы получить чистый сок,

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к соку огурцов выжмите лайм и добавьте воды,

полученную смесь взбейте и оставьте в холодильнике охлаждаться,

напиток можно украсить ломтиками лайма и мятой.

Яблочный лимонад

Ингредиенты:

вода (1 л),

зеленые яблоки (2 шт.),

лимон (1 шт.),

мята.

Приготовление:

помойте и очистите яблоки, порежьте их на кубики,

натрите цедру из лимона,

в блендер поместите яблоки, мяту и выжмите половину лимона,

полученное пюре поместите в графин для напитка,

добавьте мятую и измельченную мякоть половинки лимона для более яркого вкуса,

все залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте охлаждаться.

Клубничный лимонад

Ингредиенты:

клубника (400-500 г),

лимонный фреш (150-200 г),

минеральная вода (1 л).

Приготовление:

помытую клубнику сбейте в блендере, можете добавить мед

клубничную полосу залейте водой и добавьте лимонный фреш,

поставьте готовый лимонад в холодильник на 2 часа.

Морс

Ингредиенты:

клюква (1 чашка ягод),

вода (1,5л).

Приготовление:

раздавите клюкву и сцедите сок,

полученную смесь залейте водой и варите в течение 20 мин,

сок клюквы процедите и добавьте к напитку,

поставьте в холодильник на несколько часов. Напиток можно подавать с мятой и льдом.

Клубнично-банановое смузи

Ингредиенты:

клубника (300 г),

банан (1 шт.),

натуральный йогурт (200 мл).

Приготовление:

Вымытую клубнику порежьте на кусочки и взбейте в блендере вместе с бананом.

добавьте йогурт и продолжайте взбивать до образования однородной массы,

готовый напиток разлейте в стаканы и охладите.

Кроме клубники можно использовать и другие ягоды.

Напомним, фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептами холодных летних супов. Они вам точно понравятся.

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