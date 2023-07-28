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"Утоляют жажду и обогатят организм витаминами": рецепты полезных и холодных напитков

Диана Бондаренко

'Утоляют жажду и обогатят организм витаминами': рецепты полезных и холодных напитков

Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептами вкусных и освежающих коктейлей, которые идеально подойдут для жарких летних дней. Кроме того, напитки не имеют вредных составляющих, поэтому не повредят вашей фигуре.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Боржемская отметила, что нужно помнить о ежедневном водном балансе.

"Подготовила для вас рецепты напитков, которые утолят жажду и обогатят организм витаминами", – сказала Марина Боржемская.

Фреш с лаймом и огурцом

Ингредиенты:

  • огурец (3 шт.),
  • лайм (2 шт.),
  • минеральная вода (500 мл).

Приготовление:

  • помойте и очистите огурцы, измельчите их на терке,
  • измельченные огурцы процедите через сито или марлю, чтобы получить чистый сок,
  • к соку огурцов выжмите лайм и добавьте воды,
  • полученную смесь взбейте и оставьте в холодильнике охлаждаться,
  • напиток можно украсить ломтиками лайма и мятой.

Яблочный лимонад

Ингредиенты:

  • вода (1 л),
  • зеленые яблоки (2 шт.),
  • лимон (1 шт.),
  • мята.

Приготовление:

  • помойте и очистите яблоки, порежьте их на кубики,
  • натрите цедру из лимона,
  • в блендер поместите яблоки, мяту и выжмите половину лимона,
  • полученное пюре поместите в графин для напитка,
  • добавьте мятую и измельченную мякоть половинки лимона для более яркого вкуса,
  • все залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте охлаждаться.

Клубничный лимонад

Ингредиенты:

  • клубника (400-500 г),
  • лимонный фреш (150-200 г),
  • минеральная вода (1 л).

Приготовление:

  • помытую клубнику сбейте в блендере, можете добавить мед
  • клубничную полосу залейте водой и добавьте лимонный фреш,
  • поставьте готовый лимонад в холодильник на 2 часа.

Морс

Ингредиенты:

  • клюква (1 чашка ягод),
  • вода (1,5л).

Приготовление:

  • раздавите клюкву и сцедите сок,
  • полученную смесь залейте водой и варите в течение 20 мин,
  • сок клюквы процедите и добавьте к напитку,
  • поставьте в холодильник на несколько часов. Напиток можно подавать с мятой и льдом.

Клубнично-банановое смузи

Ингредиенты:

  • клубника (300 г),
  • банан (1 шт.),
  • натуральный йогурт (200 мл).

Приготовление:

  • Вымытую клубнику порежьте на кусочки и взбейте в блендере вместе с бананом.
  • добавьте йогурт и продолжайте взбивать до образования однородной массы,
  • готовый напиток разлейте в стаканы и охладите.

Кроме клубники можно использовать и другие ягоды.

Напомним, фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептами холодных летних супов. Они вам точно понравятся.

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Рецепты