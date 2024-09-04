Не треба буде щодня прибирати: які коти найменше линяють

Обираючи кота, який найменше линяє, варто розуміти, що повністю безшерстих котів не існує – навіть у сфінксів є кілька шарів волосяного покриву. Линяння є природним процесом для всіх порід, але його інтенсивність може варіюватися залежно від типу шерсті.

У квартирах, через змінений температурний режим, линяння може тривати весь рік, тому вибір породи стає актуальним питанням, особливо для алергіків. Видання LACvets надало список порід котів, що линяють рідко та мало.

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Порода девон-рекс вважається однією з найменш линяючих. Їхня коротка кучерява шерсть майже не випадає, а коти цієї породи відзначаються добрим характером і великою допитливістю. Вони легко адаптуються до будь-яких домочадців, включаючи дітей та інших тварин.

Девон-рекси. Джерело: purina.ua

Бенгальська кішка також має мінімальне линяння, яке найінтенсивніше проходить у дитинстві. У дорослому віці їхня леопардова шерсть майже не випадає. Власники бенгалів відзначають їхню грайливість і потребу в активному спілкуванні.

Бенгальська кішка. Джерело: purina.ua

Короткошерста орієнтальна кішка з гладким покривом без підшерстя теж потрапила до цього списку. Її шерсть щільно прилягає до тіла, а під час линяння не створює великої кількості волосків у домі. Водночас такі коти дуже товариські та витончені.

Короткошерста орієнтальна кішка. Джерело: purina.ua

Сфінкси майже не мають шерсті, що робить їх гарним вибором для тих, хто шукає мінімальне линяння. Однак їхня шкіра потребує особливого догляду, включаючи регулярне протирання та купання. Сфінкси дуже прив’язуються до своїх господарів і відзначаються спокійною вдачею.

Сфінкс. Джерело: purina.ua

Курильський бобтейл – короткошерста порода, чия шерсть не звалюється і не утворює ковтунів. Єдине серйозне линяння у цих котів відбувається в дитинстві, а у дорослому віці линяння майже непомітне.

Курильський бобтейл. Джерело: purina.ua

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