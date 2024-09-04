Не надо будет ежедневно убирать: какие кошки меньше всего линяют

Выбирая меньше всего линяющего кота, следует понимать, что полностью бесшерстных кошек не существует – даже у сфинксов есть несколько слоев волосяного покрова. Линька является естественным процессом для всех пород, но его интенсивность может варьироваться в зависимости от типа шерсти.

В квартирах из-за измененного температурного режима линька может длиться весь год, поэтому выбор породы становится актуальным вопросом, особенно для аллергиков. Издание LACvets предоставило список пород редко и мало линящих кот.

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Порода девон-рекса считается одной из наименее линяющих. Их короткая вьющаяся шерсть почти не выпадает, а коты этой породы отличаются хорошим характером и большой любознательностью. Они легко адаптируются к любым домочадцам, включая детей и других животных.

Девон-рексы. Источник: purina.ua

Бенгальская кошка также имеет минимальную линьку, которая интенсивнее всего проходит в детстве. Во взрослом возрасте их леопардовая шерсть почти не выпадает. Владельцы бенгалов отмечают их игривость и потребность в активном общении.

Бенгальская кошка. Источник: purina.ua

Короткошерстная ориентальная кошка с гладким покровом без подшерстка тоже попала в этот список. Ее шерсть плотно прилегает к телу, а во время линьки не создает большого количества волосков в доме. В то же время такие коты очень общительны и изящны.

Короткошерстная ориентальная кошка. Источник: purina.ua

Сфинксы почти не имеют шерсти, что делает их хорошим выбором для ищущих минимальную линьку. Однако их кожа требует особого ухода, включая регулярное протирание и купание. Сфинксы очень привязываются к своим хозяевам и отличаются спокойным нравом.

Сфинкс. Источник: purina.ua

Курильский бобтейл – короткошерстная порода, чья шерсть не сваливается и не образует колтунов. Единственная серьезная линька у этих кошек происходит в детстве, а во взрослом возрасте линька почти незаметна.

Курильский бобтейл. Источник: purina.ua

Напомним, мы сообщали о самых кротких и дружелюбных породах кошек.

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