Не треба будувати опудало: Як відлякати птахів від ягід в саду

Птахи виявляються незамінними помічниками у саду, допомагаючи боротися з комахами. Однак, часто пернаті створіння самі можуть завдати шкоди урожаю, поїдаючи його не гірше за інших шкідників.

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Існує кілька способів захистити ягідний урожай від птахів. Однак, якщо ви шукаєте ефективний та людяний спосіб, то можна скористатися простим лайфхаком. Вам знадобиться звичайна алюмінієва фольга, яку можна знайти в кожній кухні. Але що саме потрібно з нею зробити?

Розтягніть волосінь або мотузку між ягідними деревами або кущами. Потім просто прикріпіть до цієї лінії блискучі смужки, вирізані з фольги.

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Коли вітер рухатиме ці смужки, вони будуть видавати шум і світитися на сонці, відбиваючи його промені. Для птахів такі сигнали означають небезпеку, тому вони не будуть підлітати до ягід, таких як черешні або малини.

Нагадаємо, що різні гризуни на городі та в саду завдають серйозної шкоди. Проте експерти назвали дешеві та прості способи, які допоможуть назавжди позбутися щурів та інших шкідників. Попри шкоду, яку завдають пацюки, вони ще й розносять потенційно небезпечні хвороби.

За садом потрібно доглядати у будь-яку пору року. Важливо не запускати грибні хвороби, вчасно боротися зі шкідниками та лише примножувати врожай.

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