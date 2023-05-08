Не надо строить чучело: Как отпугнуть птиц от ягод в саду

Птицы оказываются незаменимыми помощниками в саду, помогая бороться с насекомыми. Однако, часто пернатые создания сами могут нанести вред урожаю, поедая его не хуже других вредителей.

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Существует несколько способов оградить ягодный урожай от птиц. Однако если вы ищете эффективный и человечный способ, то можно воспользоваться простым лайфхаком. Вам понадобится обычная алюминиевая фольга, которую можно найти в каждой кухне. Но что же нужно с ней сделать?

Растяните леску или веревку между ягодными деревьями или кустарниками. Затем просто прикрепите к этой линии блестящие полоски, вырезанные из фольги.

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Когда ветер будет двигать эти полоски, они будут издавать шум и светиться на солнце, отражая его лучи. Для птиц такие сигналы означают опасность, поэтому они не будут подлетать к ягодам, таким как черешни или малина.

Напомним, что разные грызуны на огороде и в саду наносят серьезный ущерб. Однако эксперты назвали дешевые и простые способы, которые помогут навсегда избавиться от крыс и других вредителей. Несмотря на вред, который наносят крысы, они еще разносят потенциально опасные болезни.

За садом нужно ухаживать в любое время года. Важно не запускать грибные болезни, своевременно бороться с вредителями и только умножать урожай.

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