Не треба варити: рецепт аджики з хроном на зиму

Ця страва за рецептом від Shuba дуже просто та швидко готується та не потребує варіння.

Інгредієнти:

Томати – 4 кг

Хрін – 500 г

Перець болгарський червоний – 1 кг

Часник, зубчики – 300 г

Перець червоний гострий – 6 шт.

Цукор – 2 склянки

Сіль кам'яна – 1 склянка

Оцет 9% – 2 склянки

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Спосіб приготування:

Помідори розріжте. Хрін та солодкий перець почистьте.

Часник почистьте, гострий перець поріжте. Все перебийте у блендері.

Перелийте суміш в каструлю чи глибоку миску. Додайте сіль, цукор і оцет. Перемішайте.

Готову аджику розлийте по чистих банках і накрийте капроновими кришками. Сховайте в холодильник чи підвал.

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