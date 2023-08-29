Не треба варити: рецепт аджики з хроном на зиму
Ця страва за рецептом від Shuba дуже просто та швидко готується та не потребує варіння.
Інгредієнти:
Томати – 4 кг
Хрін – 500 г
Перець болгарський червоний – 1 кг
Часник, зубчики – 300 г
Перець червоний гострий – 6 шт.
Цукор – 2 склянки
Сіль кам'яна – 1 склянка
Оцет 9% – 2 склянки
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Спосіб приготування:
Помідори розріжте. Хрін та солодкий перець почистьте.
Часник почистьте, гострий перець поріжте. Все перебийте у блендері.
Перелийте суміш в каструлю чи глибоку миску. Додайте сіль, цукор і оцет. Перемішайте.
Готову аджику розлийте по чистих банках і накрийте капроновими кришками. Сховайте в холодильник чи підвал.
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