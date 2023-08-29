Не потрібно викидати: що робити з гнилими яблуками в саду

Наближаючись до кінця літа, багато дачників стикаються з проблемою появи гнилих яблук. Тому виникає питання, як їх можна використати, чи все ж таки доведеться викинути?

Видання Pixel відповіло на це питання та розповіло, як з користю для саду та городу можна використати гнилі яблука.

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Зазначили, що викидати підгнилі яблука не варто, адже вони можуть стати відмінним природним джерелом поживних речовин для рослин у вашому саду. Їх рекомендують використовувати їх для підживлення дерев, кущів та інших рослин.

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Як підживити рослини гнилими яблуками:

Викопайте неглибокі борозенки навколо дерев, кущів чи інших рослин. Глибина може бути приблизно 10-15 сантиметрів. Подрібніть підгнилі яблука та розподіліть їх у підготовлених борозенках. Посипте на яблука шар землі, змішаний з перегноєм. Потім прикрийте це місце шаром соломи, тирси або опалого листя.

Цей метод сприяє підвищенню врожайності та імунітету рослин. Особливо ефективним він виявляється для смородини, аґрусу, малини та плодових дерев.

Такий підхід до використання підгнилих яблук не лише допомагає використати надлишок плодів, а й сприяє відновленню родючості ґрунту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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