Не одягайте такі речі: які головні антитренди в 2023 році

У 2023 році краще відмовитися від деяких речей, які втратили свою актуальність. Зокрема це одяг з хутром, шапки грубої в’язки, шарф-снуд та шкіряні легінси.

Таку думку висловили професійні стилісти. Вони вважають, що такий одяг та аксесуари надаватимуть вашому образу старомодного вигляду.

Одяг з хутряними вставками

У 2023 році краще викинути речі, які мають хутряні вставки, або ж декоровані хутром. Вони вже як кілька років є застарілими. Це стосується не лише базового одягу та пуховиків, але й взуття. Якщо маєте хутряну вставку на капюшоні, то краще не одягайте це.

Відео дня

Шапка грубої в’язки

Ще кілька років тому шапки грубої в’язки були дуже актуальним трендом та хітом серед модниць. Проте в 2023 році - це пережиток минулого. На думку стилістів, у 2023 році краще обрати більш лаконічні речі. Цього року модними є яскраві кольори, тому не бійтеся експериментувати.

Шарф-снуд

Попри те, що більш як п’ять років снуди залишили полиці магазинів, їх ще можна знайти. Проте стилісти вважають, що цей аксесуар вже вийшов з моди. Краще замінити їх легкими хустинами чи тонкими шарфиками.

Шкіряні легінси

У 2023 році шкіряні легінси матимуть злегка вульгарний та безглуздий вигляд. На думку стилістів, їх можна порівняти з леопардовими лосинами.

Нагадаємо, що стилістка Ольга Льдокова вважає, що цієї зими варто відмовитися від деяких хутряних виробів, коротких шарфів та маленьких сумочок. Вона каже, що з моди вийшли також об'ємні в'язані шапки та чоботи-гармошки.

Українська стилістка Юлія Сайко розповіла про головні модні тренди зими 2022-2023. Вона наголосила, що зима – це не лише про грубі тканини, варто пам'ятати про легкість.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!