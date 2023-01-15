Не одевайте такие вещи: какие главные антитренды в 2023 году

В 2023 году лучше отказаться от некоторых вещей, утративших свою актуальность. В частности, это одежда с мехом, шапки грубой вязки, шарф-снуд и кожаные леггинсы.

Такое мнение высказали профессиональные стилисты. Они считают, что такая одежда и аксессуары будут придавать вашему образу старомодный вид.

Одежда с меховыми вставками

В 2023 году лучше выбросить вещи, имеющие меховые вставки, или же декорированные мехом. Они уже несколько лет устарели. Это касается не только базовой одежды и пуховиков, но и обуви. Если у вас есть меховая вставка на капюшоне, то лучше не одевать это.

Видео дня

Шапка грубой вязки

Еще несколько лет назад шапки грубой вязки были очень актуальным трендом и хитом среди модниц. Однако в 2023 году – это пережиток прошлого. По мнению стилистов, в 2023 году лучше выбрать более лаконичные вещи. В этом году модны яркие цвета, поэтому не бойтесь экспериментировать.

Шарф-снуд

Несмотря на то, что более пяти лет снуды покинули полки магазинов, их можно найти. Однако стилисты считают, что этот аксессуар уже вышел из моды. Лучше заменить их легкими платками или тонкими шарфиками.

Кожаные леггинсы

В 2023 году кожаные леггинсы будут выглядеть слегка вульгарным и бессмысленным. По мнению стилистов, их можно сравнить с леопардовыми лосинами.

Напомним, что стилистка Ольга Ледокова считает, что этой зимой следует отказаться от некоторых меховых изделий, коротких шарфов и маленьких сумочек. Она говорит, что из моды вышли также объемные вязаные шапки и сапоги-гармошки.

Украинская стилистка Юлия Сайко рассказала о главных модных трендах зимы 2022-2023. Она подчеркнула, что зима – это не только о грубых тканях, стоит помнить о легкости.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!