Не переплачуйте за світло: як правильно рахувати платіж по лічильнику

Як правило, комунальні платежі розраховуються автоматично після передачі показників лічильника. Система самостійно виконує нарахування.

Щоб переконатися в правильності нарахувань від регулятора, можна провести розрахунки самостійно. Для цього слід встановити показники лічильника за місяць. Про це пише 24 канал.

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Від поточних показників потрібно відняти дані за попередній місяць. Це дозволить визначити кількість використаних кіловат за зазначений період.

Варто нагадати, що для того, щоб зафіксувати показники, необхідно записати цифри з лічильника, за винятком тих, які відокремлені комою або позначені червоним кольором.

Якщо отримані показники відрізняються від даних, наданих регулятором, споживач має право звернутися до контакт-центру для роз'яснень. У разі виявлення помилки рахунок буде перераховано.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українців торкнеться новий тариф на електроенергію з 1 жовтня.

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