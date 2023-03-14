Не витратять зайвої копійки! Названо три найскупіші знаки зодіаку

Деякі люди настільки прагнуть накопичити більше, що не хочуть витрачати грошей ні на себе, ні на своїх близьких. Розваги та подорожі їх зовсім не цікавлять, що може спричинити конфлікти з другою половинкою.

За словами астрологів, найскупішими є Овни, Діви та Скорпіони. Читайте детальніше!

Овен (21 березня – 19 квітня)

Уродженці цього знаку зодіаку дуже практичні – вони не женуться за престижем і купують лише те, що їм справді потрібно. Однак іноді Овни заощаджують навіть на подарунках для близьких, вважаючи, що й теплих слів буде достатньо. Їхня скупість може стати причиною непорозуміння у шлюбі, якщо друга половинка не поділяє таких поглядів.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

Діви справді економні, вони вміють планувати свої витрати і завжди намагаються витрачати менше. Вони купують лише практичні та необхідні речі, уникаючи розкішних та дорогих придбань. Однак прагнення заощадити може зіграти з ними поганий жарт: неякісні речі швидко виходять з ладу, а техніка ламається.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони дуже недовірливі та обережні, вони не витрачають гроші на речі, які вважають непотрібними. Уродженці знаку так прагнуть економії, що відмовляються не лише від відпустки, а й походів у кафе з друзями на свята. Грошей вони можуть накопичити справді достатньо, але при цьому виявляться самотніми.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.